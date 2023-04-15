結婚後要和另一半的家人生活，常讓許多人大傷腦筋。一名人妻表示，她婚後和公婆、小叔、小姑同住，生活上難免有摩擦，夫妻倆幾乎天天吵架，不過她生小孩後，決定「不要雜居」，沒想到人生從此翻轉，不僅收入越來越好，夫妻感情也變得穩定，老公也不再當媽寶。貼文一出，讓網友頻頻點頭，直呼：「距離產生美感」。

原PO在論壇《Dcard》以「勸世文：婚後不要雜居」為題發文表示，婚後一年生孩子，對於和公婆、小姑、小叔同住的生活有諸多抱怨，因此3年前她決定和老公搬出去租屋自立門戶。

自此，原PO發現生活中煩人的瑣事變少了，她和老公也不再天天吵架，話題也慢慢變成股票、房地產、旅遊、美食、工作規劃，且收入越來越好，而老公也變得獨立，「逐漸擺脫了媽寶的習慣，也不會被家裡的毒菇或小叔亂洗腦，造成我們之間有矛盾吵架」。

原PO開心地說，現在一家三口的生活很幸福，逢年過節再請婆家、娘家吃飯，偶爾一起旅遊，因為距離產生美感，大家更珍惜相處時間。原PO認為，若在家庭中不開心，每天被負面情緒影響很難有進步，遇到這種情況時，最好的解決方法是「搬出去住」，良好的環境才可能有美好的人生，不過她也強調，「個人經驗僅供參考，自己的人生自己負責」。

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「極度認同！目前懷孕跟先生住娘家，自己媽媽也是蠻煩的，但對女婿就很客氣」、「真的是這樣耶，距離產生美感、產生尊重」、「另一半的態度沒有很堅定的話，愛管事的那些人還是會干涉」、「問題真的不在於其他人，在於另一半的態度」。