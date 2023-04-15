臺北市政府原住民族事務委員會今(15日）下午1時至4時，在松山文創園區創意空間辦理「原樂好市－原民主題選品店」一週年感恩茶會，現場將進行優秀原住民族業者頒獎，展售原鄉部落豐富之特色農特產及文創商品，並邀請原鄉公所貴賓共襄盛舉，讓大家齊聚一堂在原住民族專業歌手優美歌聲中共同創造一場溫馨感動的感恩茶會。

副市長林奕華今天特別前往活動現場致詞感謝各單位對推展原住民族特色產品的努力。(北市原民會提供)

副市長林奕華今天特別前往活動現場致詞感謝各單位對推展原住民族特色產品的努力。(北市原民會提供)

副市長林奕華今天特別前往活動現場致詞時表示，感謝臺北市議員的支持讓選品店得以成立，感謝松山文創園區釋出空間讓選品店得以進駐，感謝各鄉公所協助推薦鄉內優質原住民族業者，更感謝本市及原鄉原住民族業者提供豐富多元的農特產品及手工藝品，讓原住民的文化與創意可以在臺北市被大家看到。

台北市及原鄉原住民族業者提供豐富多元的農特產品及手工藝品，讓原住民的文化與創意可以在臺北市被大家看到。(北市原民會提供)

台北市及原鄉原住民族業者提供豐富多元的農特產品及手工藝品，讓原住民的文化與創意可以在臺北市被大家看到。(北市原民會提供)

林奕華也指出，臺北市政府自4月1日起至5月31日推出「Let's 購台北消費歡樂送」活動，憑200元以上發票登錄即可參加抽獎活動，獎品有500萬元現金頭獎、高級汽車等豐富獎項，另外還有針對市集、住宿、景點旅遊、藝文活動……等推出不同優惠方案。原民會也有推出「原樂好市－原風禮讚」配套活動，買1,500元送250元等值主題商品、買3,000元送600元等值主題商品、買6,000元送1,200元等值主題商品，所以此時來選品店購物，一舉兩得，不僅可獲得等值贈品，發票也能立即登錄抽獎。

原民會為了推廣原住民族產業，自107年起至今規劃於臺北市人潮較多之地方（如：如捷運站前廣場、花博園區內）辦理「原樂好市－臺北市原民假日市集」活動，自111年起為加深原住民族產業推廣，選定在松山文創園區成立「原樂好市－原民主題選品店」，作為推廣原住民族商品重要據點，並邀請55原鄉公所共同合作推薦在地優秀原住民族業者，使原鄉產品或在地部落旅遊路線在臺北市讓大眾看見。

原民會巴干‧巴萬主委表示將持續邀請原鄉公所成為「原樂好市－原民主題選品店」合作夥伴。(北市原民會提供)

「原樂好市－原民主題選品店」自去(111)年4月正式營運起，已透過原鄉公所推薦以及本市業者和原鄉業者共同努力提供優質商品，含農特產品、工藝品、服飾配件、或在地部落旅遊路線多達63家廠商上架商品多達200 種以上。在推廣過程中，亦與業者合作辦理一日店長活動，使業者與民眾可以近距離交流，更瞭解商品的文化意涵。另外辦理DIY手作體驗活動，透過選品店作為誘發產業轉型契機，永續經營原住民族特色產業，並傳承原住民族文化。

原民會巴干‧巴萬主委也指出，112年將持續邀請原鄉公所成為「原樂好市－原民主題選品店」合作夥伴，使商品更豐富多元，希望有朝一日55個原鄉的商品都可以在選品店展售，共同打造臺北市成為原住民族產品最齊全之據點。