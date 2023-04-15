富邦悍將左投陳仕朋連2場先發都沒能投滿4局，前役更是僅投1.1局就被打退場，反倒是開季定位為長中繼的郭俊麟表現亮眼，總教練丘昌榮表示，選手狀況教練都有持續掌握，會視情狀調整，但不會馬上對調，陳仕朋會繼續在先發輪值中，郭俊麟還是先在長中繼角色。

陳仕朋開季2場先發分別僅投3.2、1.1局，自責分率高達12.6，且都有用球數過多的情況，是否受到外界熱議的「經典賽症候群」影響？丘總認為經歷過高張力的比賽後多少難免受影響，但身為職業球員，賽季是長的，相信他會盡快調整好，對球隊輪值也會比較順暢。

投手教練羅曼也認為，陳仕朋上一場確實投得比較掙扎，但教練不會一直專注在那一場的缺失，只要他好好準備下一場先發就好，「有些投手就是會較慢熱，加上他參加經典賽，春訓時投球數量不多，現在還在調整中，再給他一點時間就好。」

昨天富邦先把葉子霆將下二軍，拉上王詩聰，丘昌榮表示，主要是現在一軍板凳需要有比較有打擊能力的左打，跟二軍討論後，他們回報王詩聰近況好，盼他上來增添一軍板凳深度，今天他則會在板凳伺機代打。