中方海軍「山東」艦航母參加環台「聯合利劍」演習

台海緊張持續升高，萬一美中開戰，解放軍的新航母編隊挺得過嗎？多數研究顯示，基於幾個理由，中方航母會很容易遭受攻擊。

《權威戰士》（Warrior Maven）網的分析指出，要是美國海軍2025年以前順利以高超音速飛彈武裝朱瓦特級（Zumwalt class）隱形驅逐艦，並快馬加鞭研製艦射雷射武器，摧毀中方航母的戰力將飆升。

此外，美利堅級（America-class）兩棲攻擊艦能部署多達13—15架F-35B隱形戰機，而美國航母上也有航空聯隊能出動F-35C戰機。此外，要是太平洋爆發戰爭，美軍也能從關島、日本或其他前線基地從陸上出動F-22和F-35A戰機。由於日本大舉採購F-35戰機，本身很快也能投射5代戰機戰力。

然而，北京難道不能應付這類威脅嗎？分析指出，要是美軍發動攻勢，中方空軍可能沒有所需的戰機數量和技能，以幫忙抵抗任何攻擊。儘管中方正在研製俗稱殲-35的FC-31「鶻鷹」艦載隱形戰機，但目前並不清楚進度如何，自然不可能很快就發揮可靠的戰力，以威脅或對抗美日。

美國海軍「尼米茲」號（USS Nimitz，CVN-68）核動力航母

此外，分析指出，雖然解放軍有數以百計升級版殲-10，但似乎沒有為數龐大的殲-20隱形戰機。許多公開資料估計，約有150–208架「威龍」服役，但它們從陸上起飛，無法從海上投射戰力。同時目前也不清楚，它和F-35相比的戰力高下。

另一方面，分析指出，解放軍航母近期或立即將面對的威脅，就是美軍驅逐艦和巡防艦武裝的各式新型飛彈，升級的「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈射程可達900英里（近1450公里），並能躲過多數艦載雷達偵測。而最新款的戰術或海上戰斧，則能打擊移動目標，或摧毀正在航行的軍艦。

而對中方航母來說，最大，但或許最不為人所注意的威脅，就是美國無人潛航器和攻擊潛艦。其中第3和第5批次維吉尼亞級（Virginia-class ）核動力攻擊潛艦有新型靜音技術、先進聲納和投放並回收海底監視無人潛艦的能力，能接近具有高威脅的區域，很適合從事秘密任務。

文章來源：Can The US Navy Destroy Chinese Aircraft Carriers? How? Chinese aircraft carriers would likely be highly vulnerable in an engagement with the U.S. Navy for several reasons

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