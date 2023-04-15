苗栗縣描律油彩創作協會理事長蕭榮金，畢業自聯合大學機械系，長期從事建築營造業，11年前他自工作崗位退休，在妻子的提議下，拾起他另一項愛好─繪畫，並拜師學習正統繪畫知識，累積多年畫作，15日在苗栗縣西湖鄉吳濁流藝文館舉行個展，展出多幅作品中，包括他這些年來在苗栗縣各地知名景點寫生作品，苗栗縣長鍾東錦專程參加開幕式，對蕭榮金用心繪出苗栗縣美景表示讚賞。
52年次的蕭榮金，出身自苗栗縣頭份市蘆竹湳老厝，從小就對繪畫有興趣，但因現實生活考量，他考進新竹高工及聯合大學學習機械，畢業後從事建築營造行業，至2012年退休。
蕭榮金一直對繪畫都保有相當高興趣，但因工作關係，無法全心投入學習繪畫，直到退休後，在妻子的建議下，蕭榮金正式全心投入繪畫世界，並拜師學習正統繪畫知識及技巧。
蕭榮金後來加入苗栗縣描律油彩創作協會，協會鼓勵會員走訪苗栗縣各地景點，將家鄉的美景繪入畫作內，蕭榮金因而經常到三義斷橋、火炎山等知名景點寫生，將苗栗縣美麗山林水景畫進個人畫作，經常多年累積相當畫作，在大家的鼓勵下，決定將畫作公諸於世，經由西湖鄉長高阿賜等人協助，15日起在西湖鄉吳濁流藝文館2樓展出。
苗栗縣長鍾東錦15日上午由文觀局長林彥甫陪同到場參加開幕式，並由蕭榮金陪同欣賞全部畫作，鍾東錦對於蕭榮金將許多苗栗美麗景點生動描繪，在多幅畫作前駐足觀賞，感謝蕭榮金將苗栗的美，用另一方式呈現給大家欣賞。
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