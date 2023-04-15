苗栗縣描律油彩創作協會理事長蕭榮金是在妻子的鼓勵走入繪畫世界。（謝明俊攝）

苗栗縣描律油彩創作協會理事長蕭榮金，畢業自聯合大學機械系，長期從事建築營造業，11年前他自工作崗位退休，在妻子的提議下，拾起他另一項愛好─繪畫，並拜師學習正統繪畫知識，累積多年畫作，15日在苗栗縣西湖鄉吳濁流藝文館舉行個展，展出多幅作品中，包括他這些年來在苗栗縣各地知名景點寫生作品，苗栗縣長鍾東錦專程參加開幕式，對蕭榮金用心繪出苗栗縣美景表示讚賞。

苗栗縣描律油彩創作協會理事長蕭榮金個人畫展在西湖鄉吳濁流藝文館展出。（謝明俊攝）

苗栗縣描律油彩創作協會理事長蕭榮金個人畫展在西湖鄉吳濁流藝文館展出，苗栗縣長鍾東錦參加開幕式。（謝明俊攝）

52年次的蕭榮金，出身自苗栗縣頭份市蘆竹湳老厝，從小就對繪畫有興趣，但因現實生活考量，他考進新竹高工及聯合大學學習機械，畢業後從事建築營造行業，至2012年退休。

苗栗縣描律油彩創作協會理事長蕭榮金走遍苗栗縣各地畫出苗栗縣美景。（謝明俊攝）

蕭榮金一直對繪畫都保有相當高興趣，但因工作關係，無法全心投入學習繪畫，直到退休後，在妻子的建議下，蕭榮金正式全心投入繪畫世界，並拜師學習正統繪畫知識及技巧。

苗栗縣描律油彩創作協會理事長蕭榮金個人畫展在西湖鄉吳濁流藝文館展出。（謝明俊攝）

蕭榮金後來加入苗栗縣描律油彩創作協會，協會鼓勵會員走訪苗栗縣各地景點，將家鄉的美景繪入畫作內，蕭榮金因而經常到三義斷橋、火炎山等知名景點寫生，將苗栗縣美麗山林水景畫進個人畫作，經常多年累積相當畫作，在大家的鼓勵下，決定將畫作公諸於世，經由西湖鄉長高阿賜等人協助，15日起在西湖鄉吳濁流藝文館2樓展出。

協會理事長蕭榮金個人畫展在西湖鄉吳濁流藝文館展出，苗栗縣長鍾東錦一一仔細觀賞。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦15日上午由文觀局長林彥甫陪同到場參加開幕式，並由蕭榮金陪同欣賞全部畫作，鍾東錦對於蕭榮金將許多苗栗美麗景點生動描繪，在多幅畫作前駐足觀賞，感謝蕭榮金將苗栗的美，用另一方式呈現給大家欣賞。

苗栗縣描律油彩創作協會理事長蕭榮金個人畫展在西湖鄉吳濁流藝文館展出，苗栗縣長鍾東錦一一仔細觀賞。（謝明俊攝）