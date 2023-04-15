新竹市世界高中15日舉辦「點綻」聯合畢業成果展，校方特別邀請到亞洲美食天王陳鴻與新竹市長高虹安共同端出「上菜秀」，而美工科學生也獻上3幅人像速寫畫作，讓孔廟前廣場的活動現場熱鬧非凡。

新竹市世界高中15日舉辦「點綻」聯合畢業成果展。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

市長高虹安表示，世界高中自1971年創校至今，培育竹苗區無數優秀學子，近年來也鼓勵學生多元發展，並提供多項專業技術學習及實作，努力接軌產業，相信對人生未來有許多幫助，亦期待畢業校友留在新竹持續打拚，共創竹市美好未來。

世界高中校長李瑞光表示，112學年度世界高中「點綻」聯合畢業成果展，結合汽車、美工、幼保、餐飲、時尚造型科及竹市國中技藝教育成果，並邀請亞洲美食天王陳鴻、知名彩妝師李明川、彩繪大師周育瑾等人到場。

高虹安今天除見證學生的習藝成果，體驗人體彩繪、糖霜餅乾題字，也特別與陳鴻共同端出「新竹潮料理」上菜秀，驚豔現場。

李瑞光說，技職學校學生技術專業必須與國際接軌，今年校方申請全國技術型高中唯一2個雙語實驗班，分別為餐飲管理實驗班及美工雙語實驗班，透過提升孩子語言能力，讓孩子有走出去的能力、走回來的實力；另將實作課程提高到70％，為目前技職學校的2倍，透過強化孩子實作練習能力順利與業界接軌。

此外，校方也積極推動科學教育，今年將新設控制科，課程包含AI人工智慧教育、機電整合、程式設計等，更有機器人課程導入，以銜接科大半導體學院，也讓學生有機會在畢業後直達竹科工作。

教育處長童鳳嬌指出，世界高中聯合畢業成果展以「點綻」為題，象徵學生的高中階段經過3年的技藝淬鍊，激發自我生命之火，最終綻放出耀眼動人的光芒，除了展現世界高中各科風華特色及教育成果外，竹苗區5所策略聯盟科技大學也熱情參與，完整鏈接學生未來升學及就業管道。