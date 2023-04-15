慈科大今天辦理五專護理科考試，限花東學子與原住民考生。（慈科大提供）

慈科大招生護理科系，為偏鄉醫護注入新血。（慈科大提供）

全台醫院都鬧護士荒，慈濟科技大學今天辦理五專護理科專班獨立招生考試，限設籍花東及原住民籍身分，262人報名，錄取100名公費生，其中有68％考生具有雙重身份，為公平起見，考題一致，考生認為，考上能學習專業，不用為畢業工作煩惱，也為偏鄉醫護人員注入新血。

慈濟科技大學今天應考五專護理科專班獨立招生，不但有歷史悠久的原住民專班，還有今年首度招生的衛福部玉里醫院花東專班，分別錄取50人，無論是原住民專班或花東專班，考試題目一模一樣，若具備原住民身分，又設籍在花蓮或台東的學生，5月13日登記分發時，擇一錄取。

台東太麻里大王國中應屆畢業生邱樂心（布農族）表示，只想考取專班，不但擁有原住民和設籍台東的雙重優勢，學校也開設重點加強班，很認真的準備考試，考上就不用擔心未來找不到工作。

家長林中宜表示，孩子擁有原住民、設籍花東雙重身份，鼓勵女兒以慈濟的原住民專班為優先選擇。因為可任選慈濟全台8家醫院履約服務，也能累積更多臨床經驗。

慈科大說，經錄取後就成為公費生，補助學雜、膳食、制服、教科書費等，每月再提供5000元零用金（學期學業成績平均75分以上，操行成績平均80分以上），每學年有8個月可領，估算每位學生5年求學補助金額超過40萬元。

等到畢業，考取護理師國家考試證照後，即可進入各地慈濟醫院或衛福部玉里醫院服務，保障「畢業即就業」。

慈濟科技大學校長羅文瑞表示，不論是原專班或花東專班，都同步提高了零用金和學業成績的門檻，希望能提升護理師考照率。入學後，都會與其他入學管道學生打散分班，一起競爭，學期成績排名全班前10％，每人就能再領20000元績優獎學金，鼓勵學生認真學習。