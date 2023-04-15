高齡92歲的股神巴菲特，睽違12年再度訪問日本，引發市場極大關注。財信傳媒董事長謝金河表示，巴菲特此次訪日，以實際行動表達看好日本，點燃日本再起的訊號，並透露3大重點，持續加碼日本5大商社、考量地緣政治物色新標的，還有美國將有更多銀行倒下。

巴菲特接受《日本經濟新聞》專訪時表示，已將日本5大商社持股比重提高至7.4%，除了商社股之外，還有多家日企也納入布局考量，他強調「日本是美國以外最大投資對象」。

謝金河解讀巴菲特受訪透露出三大重點：一是持續加碼日本5大商社持股，從5%、6%，如今拉升至7.4%，持股市值1.9兆日圓，是柏克夏核心的第6大持股。巴菲特也預告此行是來日本尋找更多好標的的。

二是巴菲特透露，賣出台積電ADR是其親下的決策，除了誇奬台積電是一家Fabulus的好公司，也就是不可多得的好企業，但考量地緣政治，只好賣掉台積電，重新物色更好的標的。

三是巴菲特認為銀行業危機會層出不窮，美國銀行家做的蠢事，都會被揪出來，會有更多銀行倒下。不過，巴菲特認為存款100萬美元以內的存款戶會得到保障。

謝金河指出，巴菲特這次到訪日本，事實上是以實際行動表達看好日本。這幾個月來，原來絡繹不絕到訪中國的華爾街投行開始到日本找機會，Open Ai的執行長Sam Altman也到日本，他拜訪岸田文雄，表示要弄出一些好玩的東西和日本人分享。

「日本經過30年的失落調整、把債還完，企業自有資本創下歷史最高，儘管人口老化、少子化仍困住日本，但地緣政治讓美日再結盟，日本形同是美國亞洲代理人，日本的半導體再重建，日韓關係重新修好，日本慢慢找回自己的節奏感。」

謝金河直言，過去30年，日本股市表現一直敬陪末座，但這兩年日經指數表現可圈可點，日本上市公司有一半以上股價淨值比低於一，而日本擁有許多隱形冠軍企業，巴菲特加碼的丸紅，股價已經大漲323%。今年日本的軍工企業，半導體企業及貨櫃航運股股價都在歷史高位，巴菲特這個動作隱然已點燃日本再起的訊號！