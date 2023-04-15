國民黨台中市黨部17日將展開第四、五、六選區立委提名領表登記，第四選區（西、南屯）擬由議員黃馨慧的兒子、國民黨副發言人廖偉翔參選，廖偉翔勤跑基層，15日更在西南屯5處與議員合體送高麗菜，爭取選民支持。該選區民進黨籍現任立委張廖萬堅則表示，自己長期在西南屯耕耘，擔任立委7年，無論是地方民眾心聲或是建設都大力爭取，會繼續爭取選民認同拚連任。

廖偉翔今天在西、南屯舉辦5場送高麗菜活動挺菜農，廖偉翔表示，今年高麗菜產量過剩，讓辛苦的農民朋友「努力耕耘卻沒有收穫」，可能因為供給過剩、最後只能忍痛把高麗菜耕除，連成本都沒辦法回收實在令人難過，因此發起這個活動，呼籲大家多吃高麗菜。

廖偉翔說，從政是為了讓人民的生活過得更好，而不是為了意識型態及政黨利益，將秉持這樣的信念為西南屯的選民服務，未來想提倡教育改革培育新一代的數位人才；加強數位基礎建設，讓西南屯在科技發展上不落後；並推動產業轉型，讓本地企業能夠迎接AI時代的挑戰。

第四選區現任立委張廖萬堅上月21日到民進黨台中市黨部完成初選登記。（本報資料照片）

現任立委張廖萬堅力拚連任，張廖萬堅說，自己在地方從議員做起，對西、南屯的建設跟需求非常了解，深入傾聽人民的聲音，並在立法院不分黨派，努力爭取相關預算建設，像是4月26日將動工的足球園區，選址從北屯移至南屯，他也極力向中央爭取經費保留。

至於新人來勢洶洶，將如何應戰？張廖萬堅說，他平常地方行程就很多，這是基本功，自己在地努力20多年，不止地方經營，問政方面也下很多功夫，會繼續以實際的努力跟政績爭取民眾支持。