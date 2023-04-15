由台灣好基金會打造的「春潮集」15日起一連2天在屏東潮州鎮建基老街封街登場，並以老派浪漫的偉士牌大車隊揭開序幕。（謝佳潾攝）

由台灣好基金會打造的「春潮集」15日起一連2天在屏東潮州鎮建基老街封街登場，並以老派浪漫的偉士牌大車隊揭開序幕。（謝佳潾攝）

由台灣好基金會打造的「春潮集」15日起一連2天在屏東潮州鎮建基老街封街登場，並以老派浪漫的偉士牌大車隊揭開序幕。（謝佳潾攝）

由台灣好基金會打造的「春潮集」15日起一連2天在屏東潮州鎮建基老街封街登場，並以老派浪漫的偉士牌大車隊揭開序幕。（謝佳潾攝）

由台灣好基金會打造的「春潮集」15日起一連2天在屏東潮州鎮建基老街封街登場，並以老派浪漫的偉士牌大車隊揭開序幕。（謝佳潾攝）

由台灣好基金會打造的「春潮集」今年邁向第2年，15日起一連2天在屏東潮州鎮建基老街封街登場，相較去年，除市集範圍延伸至屏東戲曲館、趕集擺攤的職人多達36人外，還以老派浪漫的偉士牌大車隊揭開序幕，濃濃懷舊感吸引遊客注意，也為地方創生再次注入新活力。

台灣好基金會表示，「春潮集」是從潮州土地長出來的市集，也是台灣好蹲點潮州多年的結晶，它不同一般市集，它是結合回憶與綠意的市集，也是在街坊相挺下一同打造潮州新一代人集體回憶的市集，去年推出後即好評如潮，因此今年更要用心經營。

為此，今年台灣好基金會將「春潮集」規畫出5大主題，有「花園：植物暴走」、「市集：建基路趕集」、「展覽：高手在民間、南國蔬果展」、「音樂：潮州發聲」，以及「潮州與圓環展：圓環的前世今生與未來的一百種可能」。

台灣好基金會董事長柯文昌指出，「花園」是以南國植栽與農產形塑建基路成為獨具風格的南國花園，「市集」則是邀請在地特色產業業者來建基路趕集，而「展覽」是聚焦居住在建基路裡的隱藏高手、南國農產展，今年參與的職人比去年多，高達36人，由此可見，在地人對「春潮集」的肯定與期待。

「音樂」方面，柯文昌說，是以潮州之聲為主題，特別邀請高齡90歲的建基路居民王陽宗帶來口琴說書、潮州國中的排灣貝拉、建基路第三代的柯濟昇帶來草子樂團、潮州的伯利恆音樂教室、屏東原民的沿山大樂隊，還有在建基路這條武街不能少的武鬥派唱作歌手吳蓓雅，他們都是潮州最美麗的聲音。

至於「潮州與圓環」，柯文昌說，這是首次針對燒冷冰圓環以「綠植元素」的想像，運用南國常見的椰子樹及屏東育種出的珍稀品種「冰柏」，拋磚引玉為舊圓環造新景，盼藉以激發鄉親們對圓環的創意想像，啟動燒冷冰圓環的公民討論。

柯文昌強調，地方創生就是要做當地居民想要的，台灣好成功打造「池上秋收」成為國際大節日後，「春潮集」就是下一個目標，希望每年到此時節，在外遊子就會記得帶朋友回家玩、回到潮洲一起逛「春潮集」。

潮州鎮公所主祕王建元說，很感謝台灣好為潮州做的一切，公所一直很希望能藉由短期擾動、帶來老街商業行為的擴張，是台灣好彌補公部門的不足處，公所也傾全力挺台灣好的任何活動，雙方相輔相成下，讓老街變得更有生氣，以前只要談到封街辦活動，就會引起部分居民反抗，而今「春潮集」的成功，反而讓居民變得期待封街，這是地方創生好的開始。