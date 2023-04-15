與會來賓合影。（圖／主辦單位提供）

有鑑於多年以來徵收相關的執行與實務問題爭議不勝枚舉，各界對於先行區段徵收、徵收正當行政程序等徵收法制問題的檢討聲浪不絕於耳，土地徵收相關議題更是地政學系的核心專業領域之一，故國立政治大學地政學系特於60週年之際，在本月15日與全國律師聯合會環境法委員會、財團法人世聯倉運文教基金會、社團法人台灣人權促進會合辦「徵收法制及司法實務研討會」。

會中來自各界專家分別針對「區段徵收與市地重劃」、「先行區段徵收與都市計畫」、「徵收之正當行政程序」、「土地改良物一併徵收之問題」、及「徵收公益性及必要性評估制度與司法審查」等課題進行探討。

全國律師聯合會環境法委員會吳佳潓副主委與財團法人世聯倉運文教基金會黃仁安董事長，均在致詞時表達出台灣徵收制度健全化的重要性。同是地政學系系友的監察院施錦芳委員也在致詞時強調，基於二十一世紀的人權法制精神，台灣的土地行政與制度更應強化財產權的保障。

政大地政學系孫振義主任在活動開場時更表示，徵收制度不但涉及國家建設，更嚴重影響著民眾的財產權剝奪與保障課題。

此研討會活動的發起，係研討會主辦負責人地政學系李明芝教授在執行國科會「先行區段徵收的制度問題及司法審查」計畫過程，萌生邀集法學各界共同討論之想法，方促成「徵收法制及司法實務研討會」之舉辦。

參與研討會的專家學者，包括來自學界的廖義男教授、陳立夫教授、徐世榮教授、戴秀雄教授、辛年豐教授、涂予尹教授、李明芝教授、柯佳伶博士生，以及來自實務界的楊坤樵法官、詹順貴律師、簡凱倫律師、熊依翎律師、黃惠鈺律師、翁國彥律師等，是地政界與法律界相當難得的對話與研討機會，也藉此探討激發出台灣徵收制度更多的改革思維。