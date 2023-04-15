富邦悍將前役以3比9不敵樂天桃猿，郭俊麟長中繼5局表現亮眼，唯一失分是被小自己一輪的新秀捕手宋嘉翔敲出陽春炮，看到學弟賽後說「自己是從小看他打球長大」，郭俊麟只能苦笑：「之前都沒人這樣跟我講過，都是我去跟高志綱這樣說。」

郭俊麟本季定位在長中繼，4日本季初登板面對桃猿中繼1.2局失2分，13日再度登板繳出5局僅失1分好投，助隊踩住煞車。對於郭俊麟的表現，總教練丘昌榮也給予肯定，「他投起來是輕鬆的，上一場節奏掌握的很好。」

郭俊麟表示，當下登板只是盡量把球投進好球帶、把局數拉長，雖然從春訓起、之前最多只投2局，但在春訓階段自己仍照以往準備先發的情況進行調整，牛棚投的量很多，因此並不擔心負擔長局數，反倒是擔心久未出賽比賽感覺跑掉。

前役唯一失分是被宋嘉翔敲出生涯首轟，聽聞學弟說自己是從小看他打球長大，郭俊麟笑著說：「我以前也是看高志綱打球長大的。我很常這樣跟他說，他也只能乾笑，聽到宋嘉翔這樣說還滿特別的，因為沒人這樣跟我講過，不會特別去想年紀大，但回想起來，時間真的過滿快的。」

挨轟後郭俊麟也回去看影片，「確實有一點點的失投，但他掌握的更好，之前對他投內角球比較多，可能是他們學長有提醒他還是自己有助益，他確實沒有猶豫地去攻擊。」

對於今年教練賦予的長中繼任務，郭俊麟認為，過去在日職時也有擔任過這角色，不會不習慣，至於是否回先發則看教練安排，「一切順其自然。」