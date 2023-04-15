美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和越南總理范明正今天表示，希望能深化並升級兩國關係。美國正試圖鞏固區域內盟國間的關係，以對抗日益強硬的中國。

布林肯身為美國最高階層的外交官員，這是他首次訪問重要東南亞國家越南，並與越南總理范明正（Pham Minh Chinh）會面。在雙方正式開會前的簡短發言中，布林肯提到，兩國關係在過去10年間有「非凡進展」。

布林肯說：「現在我們希望能將其提升到更高層次，進一步地深化經濟夥伴關係。」他並指出，今年正值兩國建立全面合作夥伴關係10週年。

范明正則表示，在美國總統拜登上個月與越南執政的共產黨總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）通過電話後，兩國都希望將雙方的關係「提升到新的高度」，並稱那次的對話「十分成功」。

分析家指出，拜登與阮富仲通話，以及越美建立夥伴關係恰逢10週年，可能促成雙方在7月會晤或舉行其他高層會談。不過目前還不清楚兩國關係何時會正式升級。

美國試圖在東南亞組成聯盟以對抗中國，並阻止中方對台灣採取一切可能行動，但卻遭遇挑戰。該地區的許多國家都不願意與強大的鄰居中國對抗，因為中國不僅是軍事強國，也是這些國家重要的貿易夥伴和投資來源。

對美國而言，越南是美方希望強化關係的重要東南亞貿易夥伴。不過越南即使對中國在南海的擴張有所警覺，但既要與美國合作，又不能惹惱中國，越南仍難拿捏平衡。