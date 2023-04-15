後疫情時代口罩令鬆綁，彩妝熱度回溫！靜宜大學副教授、也是台灣知名化粧品配方專家吳姵萱，透過衛福部藥物食品安全週報的「口紅知識大解密」指出，口紅是女性不可或缺彩妝產品，保存需留意溫度變化；建議使用口紅前先擦上護唇膏，若遇「口紅冒汗」，只要將冒出油脂均勻抹回口紅體即可，注意卸妝與清潔就能避免口紅色素沉澱。

吳姵萱表示，口紅主成分為蠟、色料、油、抗氧化劑及防腐劑等；廠商則依產品需求添加香精、乳化劑、雲母粉、甜味劑、安定劑與糖精等原料。因唇部角質層只有一般皮膚的1／3厚度，且沒有皮脂腺能分泌油脂保護嘴唇，所以使用口紅，不僅能調整唇部顏色，還能滋潤與防止乾燥裂紋。

很多民眾會遇到「口紅冒汗」？吳姵萱指出，這是正常情況，尤其位於亞熱帶的台灣，因夏季炎熱口紅膏體很容易變軟變形，保存需留意溫度變化，放置有遮蔽密閉抽屜等空間，可保持產品穩定性。若遇口紅冒汗，可先清潔手部，再將冒出油脂均勻抹回口紅體即可。

吳姵萱說，最近流行不暈染、不沾杯的口紅，因其配方含有揮發性油品，若暴露時間過長，口紅中的油品易揮發，變得乾澀難以塗抹。若配方中含有杏仁油、酪梨油、乳油木果油等天然油品，會因不飽和雙鍵容易造成油耗味，若質地沒有明顯改變，且在有效期限，仍可繼續使用。

吳姵萱建議，使用口紅前先擦上護唇膏，能增加滋潤度口紅也更易塗抹。口紅應避免存放高溫、陽光直射處，就能避免油品揮發速率及產生油耗味。民眾常有使用口紅會讓唇色越來越深的疑惑，她指出，唇妝一定要卸乾淨，就能避免色料殘留、色素沉澱！