大陸4地海事局在14日同日發布軍事訓練訊息，並在軍演時期海域禁止船舶進入。

具體包含大連海事局14日發布遼航警68／23，宣佈渤海海峽黃海北部，從4月16日6時至16時在38-42.72N121-05.43E、38-42.72N121-23.20E、38-35.67N121-23.25E、38-35.70N121-05.38E諸點連線範圍內執行軍事任務。禁止駛入。同日發布遼航警69／23，在渤海海峽黃海北部，從4月16日16時至23日16時在38-51.7N121-38.2E、38-34.2N121-38.2E、38-33.9N121-07.9E、38-48.2N121-14.1E座標連線範圍內執行軍事任務，船舶禁止駛入。

葫蘆島海事局也發布渤海北部軍事演習--遼航警70／23，宣告渤海北部從4月15日5時至21時在40-22.17N120-36.41E、40-13.31N120-32.78E、40-13.73N120-31.18E、40-21.53N120-34.51E、40-21.73N120-35.29E 和40-22.39N120-35.44E諸點連線範圍內進行軍事演習，船舶禁止駛入。

秦皇島海事局發布冀航警160／23，公告渤海4月17日16時至20日24時在39-36.00N 119-40.00E、39-20.00N 119-40.00E、39-20.00N 119-10.00E、39-36.00N 119-10.00E等4點連線海域範圍內執行軍事任務：

北海海事局公告北部灣水域軍事訓練--桂航警33／23，宣布北部灣從4月17日8時至20時，在21-27.40N／108-47.40E、21-27.40N／109-00.00E、21-12.40N／109-00.00E、21-12.40N／108-47.40E等座標連線海域範圍內進行軍事訓練，禁止船舶駛入。