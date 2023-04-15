德國雖然正設法擺脫化石燃料並應對俄烏戰爭引起的能源危機，今天仍將關閉最後3座核電廠，告別核能發電。

法新社報導，許多西方國家紛紛增加對核能投資以減少碳排放量，德國卻早早為核電時代劃下句點。

歐洲第一大經濟體德國自2002年以來，一直希望逐步擺脫核能發電，而這個過程2011年由前總理梅克爾（Angela Merkel）加速推動，因為當年日本發生了福島核災。

在反核運動勢力強大的德國，告別核電的決定普獲支持。大眾對冷戰式衝突和烏克蘭車諾比（Chernobyl）核災等事故揮之不去的憂心，助長了反核的聲勢。

德國環境部長萊姆克（Steffi Lemke）表示：「核電風險最終是無法控制的。」萊姆克本週在日本出席7大工業國集團（G7）會議之前，曾赴福島憑弔。

不過俄烏戰爭使廉價進口天然氣斷供所形成的挑戰，以及儘快減少碳排放的必要性，確實也使德國延後停用核電的呼聲高漲。