台北大巨蛋將於7月取得使照，但台北市議員許淑華質疑，大巨蛋光害問題尚未解決，讓光復國小3000個學童受影響，應在6月底完成大巨蛋鈦板改善，未改善不得發執照，大巨蛋籌備處副執行長陳世浩表示，大巨蛋反光問題，預定今年6月完成改善。

許淑華質疑，大巨蛋屋頂光炫問題從2019年至今尚未解決，使光復國小116間教室內，高達45間受影響，且操場、屋頂和運動場都受光害，影響3000個學童，上課都得加裝窗簾。

許淑華也說，大巨蛋周邊松菸文創園區的辦公大樓、光復南路與忠孝東路等來車、用路人，以及周遭住戶都深受困擾，甚至可能導致交通意外，她也痛批，反光問題三年仍未解，現在鈦版塗漆也不到一半，蔣萬安應於6月底完成鈦板改善，並親自到場驗收，確定改善前不得核發大巨蛋使用執照。

除了反光問題，林亮君提出，遠雄的投資計畫書中，大巨蛋有極大比例做為演唱會場館，但觀眾席設計卻不符合建築法規，因爲觀眾席不在球場內，演唱會最熱門的座位又在舞台前搖滾區，若發生狀況，觀眾得往上逃生10.5公尺，恐有安全問題。

林亮君也說，當災難發生時，大巨蛋內觀眾必須在「8分鐘內離開座位區，15分鐘內撤離巨蛋」，是根據國際標準及考量火警發生時建物內濃煙遮蔽及火勢蔓延的速度而規定，蔣萬安應在啟用前針對「公共安全」壓力測試，模擬4萬人「8分鐘內離開座位區，15分鐘內撤離巨蛋」是否真可行。

陳世浩表示，大巨蛋屋頂反光問題，預定今年6月完成改善，北市府會在確保安全無虞下，並經勘驗符合規定後，才核發使用執照。

陳世浩也說，依內政部函釋，大巨蛋屬體育館，不受建築技術規則規範，如果以後要辦演唱會，會要求遠雄依「台北市大型群聚活動管理條例」提出申請，先從1萬人開始分級壓力測試，再逐漸增加至4萬人，確保公共安全。