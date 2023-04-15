苗栗縣私立君毅高中15日辦理高中職新生報到暨OPEN SCHOOL活動。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣私立君毅高中15日辦理高中職新生報到暨OPEN SCHOOL活動。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣私立君毅高中15日辦理高中職新生報到暨OPEN SCHOOL活動。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣私立君毅高中15日辦理高中職新生報到暨OPEN SCHOOL活動，今年主題為「創藝市集」，由資訊科、資料科、餐飲科、觀光科、水電技術科、多媒體技術科師生設攤展出特色作品，並安排相關體驗與專業解說，讓新生與陪同報到家長更明瞭各科特色及未來發展，此外，為獎勵以君毅為首選者，參加君毅早鳥方案並依規定報名報到者可獲得獎學金、行動電源等早鳥優惠，希望家長與新生親身體驗感受後，介紹更多人選讀優質君毅。

君毅高中校長林慶旺表示，君毅幸福工程聚焦培養帶得走的能力展現亮眼成效，歷年升學、證照、比賽表現優異成績迭創校史紀錄，連續7年學生人數穩居苗栗縣第一名，更斥資千萬建置機器人、創客、電競、航空機艙、多媒體、中西餐、烘焙特色專業教室，參加全國技藝競賽、全國技能競賽蟬聯雙金牌，校務評鑑各科榮獲最佳成績，是桃竹苗「升學率」及「考照率」表現最好的優質明星高中。

校方為了讓竹苗地區學生與家長更了解君毅中學，特別利用周末假期，以市集方式，透過靜態、動態方式呈現各科多元課程與特色活動，藉此吸引家長、學生參加體驗活動，希望更多人看見君毅的好。

副校長江政昌表示，去年起新增「完全免試入學」升學管道，不但免會考成績、免報名費，參加君毅早鳥方案並依規定報名、報到者可獲得獎學金、行動電源，今年各科招生名額分別：普通科（高中部）47人、資訊科45人、資料處理科23人、觀光事業科23人、餐飲管理科45人，希望有意選讀君毅的高一新生把握機會。

此外，政府推動12年國教就讀公私立高中職「免學費政策」，選讀私校，每學期費用只要約1萬多元，相較過去動輒4、5萬元，大幅減輕家庭經濟負擔，特別是實用技能學程(水電科、多媒科、餐飲科)不但免學費更「免雜費」，是君毅除高中部外最熱門的科系，希望家長、學生不要錯失選讀用心辦學私校良機。同時，政府力倡就近入學、適性揚才，君毅中學除認真辦學外更提供最高100萬升學獎學金，希望爭取更多優秀學子加入君毅棟樑才行列。