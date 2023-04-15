受到鋒面影響，今（15）日中部以北的天氣較不穩定，局部地區雨勢較大，而南台灣仍無法解渴，臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》發文直呼：「這波鋒面真的爛到有剩！」預估下周三（4/19）還會有新一波鋒面，其訊號相當明確。

氣象局資料顯示，今日受到鋒面通過和東北季風增強影響，各地天氣不穩定，中部以北、東半部及南部山區為有局部短暫陣雨，尤其北部及東北部降雨時間長、範圍廣泛，北部有局部較大雨勢，南部平地降雨機率低。

臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》今日下午發文直呼：「這波鋒面真的爛到有剩！」表示這次的降雨主要集中在台北到苗栗以及台中山區，目前水氣已經逐漸散去，「中、南部如果還沒有滴到雨的，基本上無望囉！」該粉專預估，下周三（4/19）還會有一波鋒面，其訊號相當明確。

而究竟下周南台灣水庫是否有解渴的機會？氣象主播戴立綱指提到，下周三至下周五（4/19~4/21）受到華南雲帶東移影響，各地溫度略降，降雨機率增加，「南高屏」地區也都有望出現顯著降雨。不過氣象局預報員曾昭誠也說，因為鋒面迅速通過，雨量累積不如梅雨季，恐怕對水庫挹注有限，且春季天氣預報變動性大，仍有待持續觀察。