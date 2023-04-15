嘉義縣梅山鄉遇見彩虹生態村往年螢火蟲季盛景。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣梅山鄉梨園寮車站往年賞螢河鐵道美景。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣阿里山鄉里佳部落往年螢火蟲地毯奇景。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

賞螢季來了！嘉義縣推薦每年4月至6月是賞螢火蟲旺季，精選15處獨嘉賞螢祕境，有螢河鐵道秘境、全齡友善賞螢步道、鄒族部落螢火蟲地毯奇景，縣府文觀局表示，今年雨水少，螢火蟲美景約1、2周後更可期待。

嘉義縣長翁章梁指出，螢火蟲俗稱「火金姑」，嘉義縣是擁有最多螢火蟲品種的縣市，全球有2000多種、台灣約有60多種，國內最常見的是黑翅螢、山窗螢、黃緣螢，阿里山上就有40多種，占比超過一半，嘉義螢火蟲品種可說是全台之冠。

翁章梁說，嘉義賞螢有很多獨嘉特色，首先是「螢河鐵道」美景，有最獨特的森林鐵道，搭配點點的螢光，美景如夢如幻，在交力坪、水社寮、梨園寮等車站欣賞。

全齡友善賞螢步道位於竹崎鄉的圓潭生態園區，設置無障礙步道，讓老人、小孩、輪椅族都能賞螢，適合全家人體驗賞螢樂趣，是親子賞螢首推地。

翁章梁說，螢火蟲生長環境必須純淨無汙染，位於阿里山的鄒族部落環境純淨，適合孕育螢火蟲，來吉部落、樂野部落、里佳部落及茶山部落，有滿地飛舞的螢火蟲地毯奇景，讓人畢生難忘。

縣府文觀局長徐佩鈴指出，嘉義自然生態非常豐富，有花季、螢火蟲、老鷹及候鳥等多元自然生態，4月來嘉義旅遊，可以「白天賞花旗木、晚上賞夜螢、隔天走步道」，竹崎的花旗木目前正盛開，5月7日前是最佳賞花期。

嘉義縣文觀局特別製作賞螢資訊懶人包，公布於該局粉絲專頁，介紹15處賞螢秘境、46家優質賞螢民宿、免費導覽活動及3款2日遊的微旅行路線。