Makiyo川島茉樹代早年拍攝手機廣告進入演藝圈，後來成為綜藝節目的常客，她去年突直播被求婚過程，男方是投資醫美診所的男友小金，同時透露已經懷孕，雙喜臨門讓許多人送上喜訊，近日Makiyo帶著孩子上節目，自爆認為孩子長得很像台北市議員王世堅。

近日Makiyo上《小姐不熙娣》與好友小S同台，小S透露Makiyo會傳兒子俊俊的影片給她看，她都會說「好可愛、卡哇伊」之類的，Makiyo則反問小S：「妳不覺得他長得很像王世堅嗎？」原來是Makiyo覺得兒子的頭髮和王世堅很像，小S再看之後也忍不住直呼：「真的有點像」，隨後Makiyo將兒子帶到現場展示，俊俊看起來頭髮很多，不過看起來有些凌亂。

（來源／小姐不熙娣 YouTube）

Makiyo與小3歲男友小金結婚後誕下兒子俊俊，為了讓兒子從小受到良好教育，他決定把俊俊送到台南，讓開設0到3歲育幼院的婆婆照顧，夫妻倆則每週南下探望，起初會有這個想法是Makiyo提出，想讓俊俊先學習音樂、英文等科目，「我最神的隊友就是阿嬤、金媽媽，我真的要把婆婆當作神」，Makiyo透露雖然不捨，但為了給小孩好的生活環境和衝刺事業，夫妻倆還是忍痛做了這個選擇。

生下俊俊後，身邊朋友因為太喜歡俊俊，更豪氣準備10萬元紅包，Makiyo也透露過去很喜歡夜生活，但現在就會控制自己不要喝醉，時間到了就回家照顧小孩，至於婚禮她說想辦夜店風，但由於現在太忙，還沒有規劃。