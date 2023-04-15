大陸觀察者網15日報導，中國大陸駐菲律賓大使館網站14日消息，中國駐菲律賓使館和菲律賓中國了解協會 （下稱菲中了）在馬尼拉聯合舉辦第八屆中菲馬尼拉論壇，主題「管控分歧，共同維護地區和平與穩定」。大陸駐菲律賓大使黃溪連強調，如果菲方真正擔心在台15萬勞工的安危，那就更應該旗幟鮮明地反對台獨，而非向美開放緊鄰台海的軍事基地，這樣只會火上澆油、推波助瀾。

黃溪連在致詞中表示，上個月剛剛舉行的第二十三次中菲外交磋商和南海問題雙邊磋商機制第七次會議中，雙方再次就妥善處理涉海分歧進行了深入溝通，中方提出了包括建立共同漁區在內的多項倡議，就是為了進一步加強兩國海上務實合作。中菲雙方在南海問題上都有自己的主張和立場，有關分歧應由直接當事方在相互尊重基礎上通過對話協商解決。這正是中方提出加強涉海溝通聯絡機制的重要原因。

黃溪連指出，當前，台海局勢也面臨著新一輪緊張和嚴峻挑戰。一個中國原則是中國同包括菲律賓在內的182個國家建立外交關係的政治基礎和前提。台灣問題純屬中國內政，不容任何外國干涉。正如民答那峨老問題同樣屬於菲律賓內政，菲方也不會容許任何第三方對菲平定民答那峨老叛亂指手畫腳。從這個角度看，就不難理解為什麼菲在菲美《加強防務合作協定》（EDCA）項下向美新增開放四個軍事基地會引發中國民眾的高度關注和嚴重關切。

黃溪連稱，美國企圖利用EDCA基地干涉台灣問題，不惜犧牲菲和地區的和平發展。菲方有人聲稱向美新增開放四個軍事基地是為了保護菲在台15萬勞工的安全。中國是世界上最不希望台海發生衝突的國家，但中方絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動。如果菲方真正擔心在台15萬勞工的安危，那就更應該旗幟鮮明地反對台獨，而非向美開放緊鄰台海的軍事基地，這樣只會火上澆油、推波助瀾。讓美在本國和本地區增加軍事部署，是否有助於維護主權安全和地區和平穩定？法國總統馬克宏近日給出了一個答案：成為盟友並不意味著成為附庸。

與會發言者一致認為，南海問題不能定義中菲關係的全部，更不應成為妨礙中菲合作的絆腳石。還就妥處兩國涉海分歧、南海航行自由、抵制虛假資訊等回答線上線下觀眾提問。