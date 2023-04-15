到了一定年紀，身體就會出現不少毛病，其中尿失禁是老年常見的症狀之一，泌尿科醫師高銘鴻指出，「攝護腺問題」是男性尿失禁的關鍵原因，建議50歲以上就要定期檢查，另外他也分享4種類型的尿失禁，包含尿急性尿失禁、應力性尿失禁、滿溢性尿失禁、功能性尿失禁。

高銘鴻在臉書粉專發文指出，尿失禁是老年常見症狀之一，而「攝護腺問題」是男性尿失禁很關鍵的原因，因此男性最好在50歲之後，都要定期做攝護腺檢查，如果發現有肥大的現象，透過藥物幫助，8成以上都能得到良好的控制，不要等到影響到膀胱功能才想要治療，那時早就為時已晚。

高銘鴻表示，尿失禁主要有4種，第一種是「尿急性尿失禁」，患者會突然感到一股很強烈的尿意，接著瞬間忍不住就尿了出來，通常還會伴隨頻尿和夜尿等症狀。第二種是「應力性尿失禁」，當碰到咳嗽、打噴嚏、運動或搬重物等，會讓腹部壓力增加的情況時，會不自主地尿出來。

第三種則是「滿溢性尿失禁」，可以理解為膀胱太滿所以漏出來，患者也會有頻尿、急尿、排尿困難、尿不乾淨等問題，而攝護腺肥大就可能導致滿溢性尿失禁。最後第四種是「功能性尿失禁」，這並不是泌尿系統出了問題，而是因為行動不便、失智等原因，導致在不適當的地點排尿。

高銘鴻透露，在這4種尿失禁之中，最常見的就是尿急性尿失禁，約佔男性尿失禁比例的一半，主要是因為膀胱過動造成，一感覺到尿液就會想排尿，有些人甚至膀胱只累積40~50c.c.就會想尿尿，因此膀胱過動症患者也會伴隨頻尿和夜尿的問題，很多人都是發現自己來不及跑廁所，才發現原來患有膀胱過動症，但也不需太過擔心，盡早就醫治療即可改善。