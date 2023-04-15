動作巨星成龍新電影《龍馬精神》在大陸上映1周，票房就以突破5.3億台幣，而網路上討論聲量也相當高，成龍更積極到電影院和校園宣傳，未料近日卻傳出遭遇尷尬場面，到中國傳媒大學宣傳時，竟被導演系學生當眾嗆「怎麼拍出這麼爛的電影？能不能退票？」全場更響起雷鳴般掌聲。

有網友在網上爆料，成龍到中傳宣傳時，被導演系學生當眾嗆「你怎麼拍出這麼爛的電影......我是自費買票的，能不能退票？」此話一出，全場響起雷鳴般的掌聲，PO文網友更透露有在場學生曝後續，表示成龍說尊重大家想法、虛心接受建議。

有網友爆料成龍遭學生嗆拍爛電影。（圖／取自微博）

此消息一出，瞬間登上微博熱搜榜第一，更引發熱議，不少人都直呼該學生根本勇士，不過有網友曝光現場影片，表示該學生是在說到「中傳學生有說真話功能時」，現場才響起歡呼聲，並說「我的票是他們給的，我的錢可以給你們付過去」，原意似乎只是覺得對電影不太滿意，所以想自己付錢，而不是網路所傳的他批評電影爛要退票。

對此，導演先是對大家的反饋表達他都有認真吸收和學習，而電影中不足需要進步的地方，也是他能力有限，希望能多多包容和指教，而成龍則表示虛心接受大家的批評，讓他學到很多東西。