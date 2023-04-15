大陸觀察者網報導，4月15日是大陸第八個全民國家安全教育日，今年主題是「貫徹總體國家安全觀，增強全民國家安全意識和素養，夯實以新安全格局保障新發展格局的社會基礎」。上海市第二中級人民法院（上海二中院）10日宣判一起危害國家安全案件，以被告何女為境外刺探、非法提供國家祕密罪，判處有期徒刑五年一個月，剝奪政治權利一年，沒收財產人民幣九千元。

法院判決指出：被告何某（女）與境外人員結識後，按照對方的指示要求，乘坐輪渡對沿途軍用設施進行拍攝，並將所拍攝照片發送給境外人員，收受對方給予的報酬。經鑒定，何某某刺探並非法提供的資訊構成機密級軍事祕密。

法院認為，被告何女為境外人員刺探、非法提供一項機密級國家祕密，其行為已構成為境外刺探、非法提供國家祕密罪，被告何某如實供述主要犯罪事實，且認罪認罰，可以從輕從寬處理，故依法作出上述判決。

法官建議，維護國安義不容辭，日常生活中切不可放鬆警惕，掉入陷阱。不要隨意拍攝軍用設施照片和視訊；對於網路上涉及恐怖活動的視訊不要轉發傳播；軍事愛好者要把握住愛好與洩密的界限，不要觸碰犯罪的紅線；透過互聯網求職要提高警惕，注意辨別工作性質和內容。如發現可能對國安造成危害情況、線索，應立即報案。