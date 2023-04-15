國民黨 2024 總統候選人遲遲未定案，國民黨秘書長黃健庭昨上午稱，黨內態勢很明顯是新北市長侯友宜，但下午又稱還有其他主要人選。徵召人選難產不只支持者焦急，台北市議員徐弘庭今( 15 日)也喊話盡快徵召，他還直接點名黃健庭，「秘書長換我做兩天，沒辦法整合給支持者一個結果，我就自己辭職，我們看看到底有多難」。

徐弘庭表示，國民黨現在已經進入「以拖待變、夜長夢多」的局面，但如果黨中央沒有要變又為什麼要拖，他從 2 月開始就喊話要趕快提名，但直到現在都沒有結果。

徐弘庭指出，民進黨主席賴清德之所以要盡速完成提名作業，就是因為知道自己的兩岸路線連黨內都在質疑，若國民黨也完成提名，現在就能開始討論「賴清德能不能說服黨內原本不相信他的人，相信他的兩岸路線」，討論的越多，藍營的勝率也就越大。

徐弘庭直指黨中央，難道政治精算師已經當機了嗎？要討論什麼東西都可以攤開來談，一起搞清楚說明白。他也直接點名黨秘書長，「我拜託黃健庭，你秘書長換我做兩天，兩天做完沒辦法整合，沒辦法給大家一個結果，我自己辭職啦」。

徐弘庭表示，在他們這些比較年輕、比較乾脆的年輕人眼裡，這些事情就是該處理就要處理，不應該繼續拖延。