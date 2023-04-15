謝佳見體態完美，今出席活動。（羅永銘攝）

謝佳見今（15）日擔任法國頂級髮肌保養品牌 Hair Rituel by Sisley一日店長，他透露剛到台灣因為天氣、水質的關係，加上壓力大，落髮嚴重，因此開始使用髮品保養頭皮。近日賀軍翔為戲漂白髮，被問禿頭和滿頭白髮選哪個？他斬釘截鐵地回答一定是白髮，「我那個年代頭型都沒有被照顧，除非頭型很漂亮，不然男生都不會希望有禿頭吧。賀軍翔的白髮造型很帥，我也想要挑戰這樣的角色。」

他的舞台劇《同學會！同鞋~》上個月在高雄演出結束，謝佳見自招最後一場有凸槌，「那場我情緒突然很強烈，聽不到音樂，要唱又要演，我整個搶拍，很抖。」經紀人補充在排練時謝佳見就有多次反應聽不到音樂，但竟然因為唱太好，導演不覺得是個大問題，因此沒特別調整，沒想到正式來就有狀況，所幸因為情緒剛好很濃，搶拍對表演沒有太大影響，「有過關，我就不糾結這個失誤。」

謝佳見透露這次舞台劇最後一幕，所有的男演員都脫到剩假髮，以肉胎裝上陣，從台下看就是全裸狀態，去年表演這橋段時還是用剪影呈現，沒想到今年居然把光打在每個演員身上，身上曲線展露無遺，謝佳見因此積極健身加強體態線條。演出時聽到台下觀眾傳出啜泣聲，認為是最好的反饋。

謝佳見最近也抽空到韓國旅遊，他表示在韓國街頭有被認出來，要求合照。有豔遇嗎？他說只有在樂園排隊時，有一群女生指著他講悄悄話，自嘲已經是歐爸，應該不會有豔遇了。