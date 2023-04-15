桃園市環境教育文教協會今日舉辦草漯沙丘海洋生態淨灘暨節能宣導活動，桃園市長張善政出席表示，非常高興看到在地各里、企業和學校團體熱情響應，透過淨灘能維護觀音海岸的美麗，未來市府也會與外界合作一起努力，在保護生態環境前提下，將觀音區發展成為桃園最好的觀光景點之一。

桃園市長張善政今出席草漯沙丘淨灘活動表示，未來市府將持續與民間力量合作保護海岸生態。（桃市府提供／蔡明亘桃園傳真）

張善政指出，觀音有美麗的草漯沙丘地質公園與海岸，但因為海流會帶來垃圾，需要定時清理，才能維持美麗的海岸，因此市府多年來與民間力量一起共同保護桃園的海岸生態，今日觀音在地企業不只贊助活動，更帶領員工參與淨灘，還有在地居民、學生的加入，相信未來觀音會愈來愈美。

桃園市環境教育文教協會理事長許吳美麗表示，感謝市府支持、企業廠商贊助及民眾踴躍參與其協會每年舉辦的淨灘活動，因為有大家的熱情參與，使參與人數年年增加，活動也更具意義。

桃園市環境教育文教協會今舉辦草漯沙丘海洋生態淨灘暨節能宣導活動，桃園市長張善政與市議員許更生、吳進昌和民眾合影。（桃市府提供／蔡明亘桃園傳真）

環保局副局長顏己喨表示，桃園的草漯沙丘地質公園橫跨大園與觀音，全長8.1公里，面積284公頃，是全台最大最完整的海岸沙丘地形。目前已透過專業學術機構及公民科學家參與，定期監測及掌握沙丘變動情形、維護沙丘地景，並在大園潮音北路及觀音忠孝路打造2條觀景步道，同時新建1座全長200公尺的「許厝港自行車景觀大橋」，期盼今年4月啟用後，可連結許厝港濕地與草漯沙丘地質公園，全力發展沙丘地景旅遊。

顏己喨指出，為保護海洋生態、擴大參與，市府招募成立16支海岸巡護隊、6支環保潛水隊及3支海洋環保艦隊等，近千名志工投入潔淨海洋的行列，使大潭發電廠海水進水口汲入垃圾量大幅減少約7成、海灘垃圾密度降低1倍，並邀集民間企業組成「桃園藍海循環再生聯盟」，將廢魚網、寶特瓶、保麗龍、廢浮球、玻璃瓶等海洋廢棄物回收再利用，製成環保衣、背包及鍵盤等產品，形成有產值的循環經濟。