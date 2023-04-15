竹東鎮12座公園僅有1座符合現行規範，公所編列預算整修，還要將其中2座公園升級成特色公園。（竹東鎮公所提供／邱立雅竹縣傳真）

竹東目前有遊具設施的兒童遊戲場共有12座，其中依照新規範檢驗合格的僅有至善公園，其餘11座均不合格，並從今年1月24日起封閉待檢驗。竹東鎮公所近期總體檢各公園及規畫特色再造計畫，總計畫經費為2819萬元，將採3332漸進式辦理改善，即每2個月改善3座既有公園設施，預計在11月前完成2座主題特色公園。

依照衛福部所頒訂兒童遊戲場設施安全管理規範規定，須取得獲認證的檢驗機構所開立具有認證標誌的合格檢驗報告，並報主管機關備查後，才能開放使用。目前竹東鎮12座遊戲場，僅至善公園1座合格，其餘包括新竹縣政府所建置的台泥公園、大同來寮公園、鐵道親子公園，及公所建置的文林公園、二重親子公園、台鐵橋下公園、信義公園、中正公園、新正公園、富貴公園及惠安公園等11處，因待檢驗及修繕，以符合新規範，已暫時封閉近4個月。

竹東鎮公所在年初即視察該11座公園，為符合中央規範以及孩童的安全，必須封閉公園。鎮長郭遠彰指出，當時已指示公所團隊擬具竹東公園總體檢及特色再造計畫，編列總計畫經費為2819萬元，針對這11座公園重新檢視，並在鎮內及外5里各選定1處公園升級為特色公園，將會開工作坊邀情民眾參與並提出意見。

郭遠彰指出，該計畫經費因中央未有相對應的計畫可以補助，經與代表會溝通後，由公所辦理第1次追加減預算時編列預算，感謝代表會全體代表的支持，在3月份的代表會臨時會通過預算。

目前竹東鎮公所已著手展開委託檢驗及設計相關作業，將融入遊戲場是孩童的主場以及我的遊戲我決定的規畫理念，打造使孩子能有不受干擾自由遊戲的空間，讓家長們有帶孩童放電的遊戲基地，並採3332漸進式辦理改善這11座公園，即每2個月改善3座既有公園設施，預計5月啟動，最快6月底之前就能先開放3座公園，並在11月前將其中2座公園升級成主題特色公園。