網路上有一份以Google表單製成「花蓮市日出香榭大道」調查，縣府認為是「黑函」。（王志偉攝）

網路出現「花蓮市日出大道施政滿意度調查」，因未署名也沒有調查機關，花蓮縣政府認定是「黑函」，涉毀謗，也恐涉嫌違法蒐集民眾個人資料，縣府行政暨研考處長吳昆儒今下午向報案，他說查出行為者，後續將會提告等司法程序，也提醒民眾提高警覺，避免受騙。

網路上流傳一份以Google表單製成「花蓮市日出香榭大道」調查？內文提到，大家是否都有去過由前縣長傅崐萁，所推動建設的花蓮市日出香榭大道呢？這耗費了4.5億元，其中石材費用高達2億元。工程在徐榛蔚縣長任內完工不到一個月時間就出現許多項問題，包括溝蓋破損、石板染色、路面傾斜、高低落差40公分、電線外露等。

調查表單說，為了解大眾對於花蓮市日出香榭大道的滿意度，我們特別舉辦這次民意調查活動。問卷結果是完全匿名的，僅作為研究參考用，我們不會採集任何身分資料。

吳昆儒表示，這封所謂民意調查，損及花蓮縣政府及縣長徐榛蔚名譽，以不實文字進行引導，首段導言出發點就有在刻意引導社會輿論的作為，且在調查中未載明調查單位、使用目的、取樣方法等，並涉及蒐集民眾個人資料，更對社會善良風氣造成不良影響。

吳昆儒說，該則網路調查的前言提及日出大道有關缺失部分，以負面詞語刻意引導風向，意圖散布於眾而指摘、傳述毀損本府及縣長名譽之事，他代表縣府，依刑法第310條誹謗罪之罪嫌，向花蓮縣警察局提起告訴。

花蓮市日出觀光香榭大道去年10月完工，目前在缺失改善階段，為人詬病道路兩側傾斜，上個月縣議組專案，9位議員聯合會勘，對於斜面問題，縣府建設處解釋，配合民意增加路寬才造成，並衍生其他問題，但速限30公里下符合行車標準。不過議會會勘發現許多問題，要求縣府在下次議會專案會議逐一提出解決對策。