從選秀節目《原子少年》出道的金雲、江尚儒、陳治廷、唐立杰、陳水豐今（15日）受邀出席包包品牌S’AIME MINI活動，化身時尚一日店長，問到會送喜歡的女生什麼禮物，金雲說走孝親路線，送過媽媽iPhone 14 Pro手機，立刻被笑虧「代言真的賺比較多」，他趕緊解釋平常勤儉持家，靠不吃東西省錢、累積積蓄。

至於演藝工作方面，金雲表示持續有進修表演課，所以將頭髮留長，想給粉絲耳目一新的感覺， 至於要留到多長？他笑說「想留到肩膀，可以綁起來」。他還表示月底有路跑活動，要跑10公里，最近都在訓練體力。

金雲（左起）、陳治廷、唐立杰、陳水豐、江尚儒帥氣背小廢包。（粘耿豪攝）

江尚儒被抖出是5人中最揮霍的人，堪稱「球鞋收藏家」，家裡還有一面球鞋牆，他透露收藏約4、50雙球鞋，但怎麼逼問，都不願說出總價，直喊：「好怕被媽媽罵。」不斷強調雖然愛買鞋，但只會買最低價跟二手鞋，似極力想扭轉揮霍形象，不過，他說最貴曾花2、3萬入手一雙鞋。

至於有其他少年提到碰到粉絲情緒勒索，金雲、江尚儒、陳治廷、唐立杰、陳水豐說粉絲都很暖心、還算理性，江尚儒表示有粉絲特地北上見他，令他備感窩心，而收過什麼特別的禮物，唐立杰說粉絲一起集資送燈箱。