雖說真愛是甘心付出、不求回報的，但是一個人單方面付出卻始終得不到回報時，難免會感到心寒，《科技紫微網》運勢專欄分享感情裡總是付出大於回報的前5名星座，依序是雙魚座、雙子座、巨蟹座、獅子座、牡羊座一旦愛上對方，付出再多都心甘情願，但往往未必會受到珍惜。

▍TOP 5：牡羊座

牡羊座對另一半十分真誠，會大方與對方分享自己擁有的一切。而他們這種付出精神卻未必會受到珍惜，還有可能會被牡羊座熾烈的愛嚇跑。建議戀愛時，付出的多寡要適度拿捏，因為未必能得到對方的全部。

▍TOP 4：獅子座

獅子座為人慷慨又愛面子，從不願意對戀人的要求說不，因此戀愛時難免比其他人付出更多，且他們不求回報，所以獅子座的收穫和付出不太可能達到平衡狀態。建議戀愛時放下面子，不要為了滿足虛榮心，對戀人的無理要求照單全收。

▍TOP 3：巨蟹座

戀愛中的巨蟹座會把另一半當孩子一樣照顧。巨蟹男通常是暖男型的戀人；巨蟹女則是老媽子型戀人。不管哪種，對待戀人總是照顧有加、鉅細靡遺，所以巨蟹座注定付出大於收穫。建議別把全部精力放在另一半身上。

▍TOP 2：雙子座

雙子座戀愛時，有時會像僕人一樣，對另一半百依百順，有時則會搖身一變，成為教官約束另一半的各種行為，總之雙子座是十分極端的。但他們要不是付出遠大於收穫，就是收穫比付出多。建議以平常心對待，避免讓情人覺得難捉摸。

▍TOP 1：雙魚座

雙魚座在戀愛時，為了留住另一半會全心全意的付出，結果讓自己在情人眼裡的地位越來越低。有時雙魚座也搞不懂，到底是為了另一半在付出，還是為了維護心中對愛情的美好遐想而忍耐。建議學會克制感情，就算愛一個人也不要為對方放棄自尊。