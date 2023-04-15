有網友15日在臉書社團PO文表示，南港疑似發生偷拍案件，並公布一段影片，影片中展場的showgirl與一名男子發生爭執，質疑對方一直近距離拍攝。該名showgirl生氣發文表示「不虧妹不偷拍會死484」、「每天這種展場蟑螂打不完」，質疑逛百貨公司時，會不打招呼就衝到櫃姐旁邊自拍嗎？

南港分局立即調閱報案紀錄，表示近期未接獲這類報案，已派員到展覽館查訪其主管，並積極聯繫女子到派出所報案提告。

警方調查，事件發生在昨日中午，南港展覽館正在舉行台北國際汽機車零配件展及台北國際車用電池展，4樓攤位的showgirl，疑遭一名男性觀展民眾頻繁、近距離拍攝，女子憤而質疑對方，男子隨後自行離開現場。警方表示，男子的行為恐涉及性騷擾，目前尚不清楚其拍攝的內容，若偷拍私密部分則觸犯妨害祕密，將待女子報案後展開偵辦，釐清事發經過。

南港分局表示，將持續針對人潮聚集等處所規劃防竊、防狼等勤務，提升見警率及加強巡守作為，保障民眾人身、財物、隱私等安全。