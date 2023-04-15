大陸《新京報》報導，河南洛陽官方「洛龍政務」消息，4月15日上午10時45分左右，寰球巔峰國際大馬戲-洛陽站巡演活動在試演過程中，2頭獅子意外跑出獅籠，1頭還上了街，飼養員已及時將獅子誘捕入籠，未發生傷人情況。目前，已責令該馬戲團停業整頓，相關調查處置工作正在有序開展。

《新京報》報導，一段獅子在停車場行走的視訊4月15日在網路上流傳。事發地河南洛陽龍門石窟街道值班人員表示，獅子已經被抓回。「獅子是從馬戲團員工通道出來的，相關情況正在調查。」

觀眾透露，事情發生在今天上午10點多，當時她和孩子正在觀看馬戲團獅子表演，一圈約兩人高的鐵柵欄將表演場地與觀眾隔開。表演中途，兩頭獅子突然一前一後從柵欄縫中鑽出，現場觀眾立刻向外跑，有人鞋都跑掉。

當地居民說，此次演出係2023環球巔峰國際大馬戲洛陽站，場地在龍門社區黨群服務中心對面，剛搭建不久。該演出於4月15日開幕，將上演至4月30日。15日下午，該演出的抖音頁面顯示，商家已暫時歇業。

下午1點，龍門石窟街道派出所工作人員指出，跑出來的獅子來自馬戲團，只有一頭獅子跑了出來，約15分鐘左右，獅子就被抓回了馬戲團。