澎湖縣白沙、西嶼是吃貨最愛，不僅有仙人掌、火龍果甜點，還有炸丁香魚、炸花枝丸、炸月亮蝦餅等誘人美食，白沙分局積極鼓勵小吃業者加入防詐團隊。（白沙分局提供）

白沙分局設計一系列行動方案，希望以吸睛的方式，讓民眾有煥然一新的體認，此次的行動方案共有五大主題。（白沙分局提供）

澎湖縣政府警察局白沙分局15日成立「打詐花火隊」，邀集轄區的旅遊業者一起投入防詐工作，並讓打詐的效能，就像花火在夜間空中施放一樣，讓民眾看得到、聽得到、感受得到，澎湖子弟白沙分局長呂文廷表示，一年一度國際海上花火節即將盛大舉辦，今年結合迪士尼100周年奇幻慶典主題，預計將可吸引觀光人潮，配合警政署「全民防詐 藝起發聲」活動，讓全民共同向詐騙說NO。

為迎接此次的花火盛會，白沙分局海上、陸地資源併用，充分利用轄區地理特色，設計了一系列的行動方案，希望以吸睛的方式，讓民眾有煥然一新的體認；此次的行動方案共有五大主題。

防詐遊艇，於交通船、觀光遊艇上成立快閃行動教室，向旅客宣導基本觀念，讓民眾在候船出遊的瑣碎時間內，更能仔細聆聽防詐知識。防詐海島，結合澎湖縣轄內北海(吉貝嶼、目斗嶼)、東海(鳥嶼、員北嶼)的觀光業者，協力廣發防詐宣導單。

防詐溫馨旅宿，白沙分局轄內有數百家的飯店與民宿，也請業者主動將防詐宣導單擺放於民宿大廳或旅客房間內，以供隨時閱覽。防詐特色小吃，澎湖縣白沙、西嶼是吃貨最愛，不僅有仙人掌、火龍果甜點，還有炸丁香魚、炸花枝丸、炸月亮蝦餅等誘人美食，積極鼓勵特色小吃業者加入警察分局防詐團隊，遊客只要吃「炸」，「詐」就得消。

防詐里長隊，廣邀村里(事)長參加防詐講座，取得榮譽證書後，成為防詐教官，屆時遠近馳名的景點，例如小門村鯨魚洞、二崁村古厝、通樑村跨海大橋、池東村柱狀玄武岩等，都能透過近期即將要成立「打詐里長隊」，將澎湖之美與識詐之要，傳得更遠。

呂文廷表示，此次「打詐花火隊」的成立，不僅要能貫徹中央上級單位的意旨，也就是防詐政策要能深入化、全面化、持續化之外，更要能審視轄區本身的治安環境，發展出立竿見影、預案調整、淺顯易懂的庶民策略，相信此次花火節的來臨，不僅是一場觀光盛事，更是警方教導民眾識詐的最好契機。