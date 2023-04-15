為推廣運動i台灣2.0系列活動，新竹市政府即日起至9月9日舉辦2023 Super Sports水陸系列活動。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

為推廣運動i台灣2.0系列活動，新竹市政府即日起至9月9日舉辦2023 Super Sports水陸系列活動，系列活動分為實體與線上，首場《水陸趣》15日在港南運河公園正式啟動，除了水上SUP，另有陸上單車騎乘挑戰，讓親子開心一整天。

蔡麗清表示，今年Super Sports水陸系列活動有別以往，今年分別規畫在北區、東區、香山區水域安排3場實體活動之外，特別加入「線上運動綠生活」，包含健走、單車等項目，讓民眾可以運用閒暇之餘自主運動，有助於培養國人運動習慣，達成「活力多元新生活，永續運動促健康」目標，同時增進良好親子關係。

教育處說明，「實體活動水陸趣」共有3場，今天在港南運河公園舉辦SUP、單車、PUSHBIKE體驗；5月27日於青草湖舉辦SUP、健走、生態導覽；8月19日則在南寮舊港辦理SUP、運動市集、環教樂區。凡至現場完成指定活動者，皆可獲得專屬完成禮及當日抽獎券1張，每場次將抽出超值好禮。

「線上運動綠生活」分為2階段進行，第1階段單車4月15日至6月18日、健走5月27日至7月30日；第2階段單車與健走皆為8月1日至9月9日。民眾使用任一數位APP運動紀錄，完成指定路線及公里數，並上傳截圖至指定貼文，即有機會抽中總價值10萬元好禮。

教育處表示，今天舉行的單車騎乘活動分為28K挑戰組及8K親子組，挑戰組路線自港南運河公園途經金城湖賞鳥區、賞蟹步道、香山沙丘至竹苗單車道交界處折返；親子組路線則自港南運河公園至波光市集折返。

教育處長童鳳嬌表示，接下來還有很多特色活動，包括「2023青草湖SUP運動嘉年華」包含一般民眾體驗、個人單板與團體龍舟版競速賽；「2023 SUP拔河原民樂活日」今年也加入SUP單板核心平衡趣味賽，讓原民朋友感受新型態水上拔河的樂趣，同時將既有的傳統技藝與文化繼續傳承下去。相關活動資訊可搜尋「運動i台灣，竹市i運動」臉書粉絲專頁。