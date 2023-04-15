大陸第133屆廣交會15日正式開展。本屆廣交會從4月15日至5月5日分三期舉辦，同時也是歷史上規模最大的一屆，展覽面積和參展企業數量均創歷史新高。第133屆廣交會各展館正式開放，大批境內外客商蜂擁而至，這是時隔三年後，廣交會重開線下展覽。

大陸央視報導，本屆廣交會在以前原有的展館以外，新啟用一個10萬平方米的新建展館，展覽總面積從118萬平方米增至150萬平方米，展位數量從6萬個增至近7萬個。

時隔三年大陸廣交會開幕，展覽面積和參展企業數量均創歷史新高。（大陸央視）

據了解，本屆廣交會線下參展企業增至3.4萬多家，新參展企業超過9000家，線上展企業達到39281家。

其中，線下展館增設了工業自動化及智慧製造、新能源及智慧網聯汽車、孕嬰童用品3個新展區和智慧生活、銀髮經濟、檢測和防護用品3個新專區，在保持16大類產品基礎上，展區數增至54個，專區數增至159個。

值得關注的是，本屆廣交會參展企業中，生產企業、民營企業是最大參展主體，占比分別達50.57％和90.1％。企業線上上傳展品已超過300萬件，其中新產品近80萬件，綠色低碳產品近50萬件。

與此同時，本屆廣交會進一步擴大進口展規模，首次在3個展期均設進口展，達到3萬平方米，來自40個國家和地區的508家企業在12個專業展區參展，其中「一帶一路」沿線國家和地區的參展企業占73％。