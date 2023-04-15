金門各界由縣長陳福海領軍，包含各宮廟代表近300人搭船前往廈門參加祭典，陳福海夫婦(中)也於船上熱情與信眾寒暄。(于家麒攝)

睽違3年台金宮廟信眾代表近300人熱情組團登陸前往海滄參加第16屆海峽兩岸保生慈濟文化旅遊節。(于家麒攝)

地區不少保生大帝宮廟也請出神尊一同搭船前往海滄青礁慈濟祖宮參加祭典。(于家麒攝)

近300人進香團不少長者信眾不會使用健康聲明碼，以致通關「卡關」，前後花了1 個多小時才全數通關。(于家麒攝)

隨團出訪的保生大帝神尊安座於青礁慈濟祖宮，準備迎接16日登場的盛大慈濟文化祭典。(圖／讀者提供)

第16屆海峽兩岸保生慈濟文化旅遊節將於明(16)日在廈門市海滄區青礁慈濟祖宮盛大登場，金門縣各界由縣長陳福海領軍，包含各宮廟代表近300人於今(15)日下午透過小三通搭船前往廈門準備參加祭典，期透過宗教、文化等多方面的交流，使兩岸的互動更加緊密。

疫情解封後，「海峽兩岸保生慈濟文化旅遊節」恢復盛大辦理，金門各界也在睽違3年後熱情組團登陸前往共襄盛舉，由縣長陳福海率縣府團隊及地區各宮廟代表近300人，於今日下午13：30搭乘陸船「和平之星」前往廈門準備參加明天盛大舉行的慈濟文化祭典。

很多保生大帝信眾興奮地的說，兩岸的宗教文化交流因疫情已中斷了3年，如今解封了，當然要回青礁慈濟祖宮祭拜，祈求神明護佑風調雨順、國泰民安。此次一同前往廈門海滄參加第16屆海峽兩岸保生慈濟文化旅遊節的還包括來自台灣本島的多所宮廟，台灣信眾表示，兩岸同根、三地信眾齊聚一堂，期望能以宗教的力量加速融合，共同發揚慈濟文化。

金門縣長陳福海也表示，很高興疫情解封、兩岸逐漸恢復交流，這次能與金門各宮廟信眾一起到廈門進香，他表達滿滿的感恩，希望本次進香團登陸圓滿順利，兩岸保生大帝信眾相聚一起，共同緬懷保生大帝吳真人，攜手傳承「大道、大愛」慈濟精神，祈求保生大帝保佑金門，縣運昌隆，浯島島民安居樂業、生活安康幸福。

據了解，位於廈門海滄的青礁慈濟宮始建於南宋紹興21年(西元1151年)，歷代均有重修、重建，現在保留的是清代古建築風貌。青礁慈濟宮是廈門規模最大的民間信仰場所和重要的歷史文化古蹟，宮中供奉保生大帝，是北宋名醫吳真人，名吳本，西元979至1036年，生於白礁，即今龍海角美，羽化青礁，一生行醫，普濟眾生，事跡廣為頌揚，民間奉為醫靈真人，尊稱大道公。保生慈濟文化從閩南傳播傳播海外，目前全球共有兩千多座宮廟，信眾上億。

保生慈濟文化節主辦單位表示，自2006年以來，海峽兩岸保生慈濟文化節已成功舉辦15屆，成為兩岸宗教文化交流的一大盛事。今年邁向第16個年頭，本屆活動將持續深入挖掘保生慈濟文化內涵，充分立足海滄區位優勢，以青礁慈濟東宮為基點，輻射兩岸三地及海內外華人華僑，延伸兩岸情誼。