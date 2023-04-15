第16屆海峽兩岸保生慈濟文化旅遊節將於明(16)日在廈門市海滄區青礁慈濟祖宮盛大登場，金門縣各界由縣長陳福海領軍，包含各宮廟代表近300人於今(15)日下午透過小三通搭船前往廈門準備參加祭典，期透過宗教、文化等多方面的交流，使兩岸的互動更加緊密。
疫情解封後，「海峽兩岸保生慈濟文化旅遊節」恢復盛大辦理，金門各界也在睽違3年後熱情組團登陸前往共襄盛舉，由縣長陳福海率縣府團隊及地區各宮廟代表近300人，於今日下午13：30搭乘陸船「和平之星」前往廈門準備參加明天盛大舉行的慈濟文化祭典。
很多保生大帝信眾興奮地的說，兩岸的宗教文化交流因疫情已中斷了3年，如今解封了，當然要回青礁慈濟祖宮祭拜，祈求神明護佑風調雨順、國泰民安。此次一同前往廈門海滄參加第16屆海峽兩岸保生慈濟文化旅遊節的還包括來自台灣本島的多所宮廟，台灣信眾表示，兩岸同根、三地信眾齊聚一堂，期望能以宗教的力量加速融合，共同發揚慈濟文化。
金門縣長陳福海也表示，很高興疫情解封、兩岸逐漸恢復交流，這次能與金門各宮廟信眾一起到廈門進香，他表達滿滿的感恩，希望本次進香團登陸圓滿順利，兩岸保生大帝信眾相聚一起，共同緬懷保生大帝吳真人，攜手傳承「大道、大愛」慈濟精神，祈求保生大帝保佑金門，縣運昌隆，浯島島民安居樂業、生活安康幸福。
據了解，位於廈門海滄的青礁慈濟宮始建於南宋紹興21年(西元1151年)，歷代均有重修、重建，現在保留的是清代古建築風貌。青礁慈濟宮是廈門規模最大的民間信仰場所和重要的歷史文化古蹟，宮中供奉保生大帝，是北宋名醫吳真人，名吳本，西元979至1036年，生於白礁，即今龍海角美，羽化青礁，一生行醫，普濟眾生，事跡廣為頌揚，民間奉為醫靈真人，尊稱大道公。保生慈濟文化從閩南傳播傳播海外，目前全球共有兩千多座宮廟，信眾上億。
保生慈濟文化節主辦單位表示，自2006年以來，海峽兩岸保生慈濟文化節已成功舉辦15屆，成為兩岸宗教文化交流的一大盛事。今年邁向第16個年頭，本屆活動將持續深入挖掘保生慈濟文化內涵，充分立足海滄區位優勢，以青礁慈濟東宮為基點，輻射兩岸三地及海內外華人華僑，延伸兩岸情誼。
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