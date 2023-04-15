【全程影音】陳時中發文引聯想！畫掛牆不丟地暗諷何志偉？ 王世堅致謝「他」回應了

直擊辦公室！PO陳時中畫作酸何志偉？ 王世堅：這是最起碼尊重

民進黨北市第二選區（士林、大同區）立委初選「堅偉大戰」持續上演，議員王世堅14日在臉書上貼出與衛福部前部長陳時中的畫作，被指稱是在暗酸對手何志偉「亂丟陳時中畫作」。對此王世堅15日受訪時否認，表示沒有任何用意，何志偉做過什麼事情他不曉得；至於何重提「11寇」事件，指出王世堅是當時蕭美琴立委初選落敗的受益者，王則反批「這樣講非常有心機」。

對於昨日在臉書上貼出與陳時中畫作的合照，被解讀是在嘲諷何志偉。王世堅則還原當時情況，表示是支持者在昨日送來的禮物，他認為是一幅傳神又細膩的畫作，值得珍藏，「好朋友送來重要的畫作，我都是放在牆上，這是起碼的尊重，絕對沒有別的意思，請大家不要多慮。」

至於針對何志偉引用駐美代表蕭美琴16年前遭到外界抹黑的套路，喊話「王世堅們、請收手吧！不要再傷害民進黨了」，王世堅則質疑何這樣講非常有心機，「冤有頭、債有主，怎麼會怪到我頭上來？」王世堅說，當時立委初選自己能險勝蕭美琴是有其他原因的，被這樣打反而造成傷害，「就到此為止，這是很高竿的技巧，看在社會大眾眼裡，大家心裡有數。」