中油111年僱用人員甄試今（15）日於台北、台中及高雄3個考區共6個考場同時舉行第一試，總計10,346人報考，首節考試8,287人到考，到考率80.1％；預計錄取828人，平均錄取率約9.99％，競爭激烈。

中油表示，本甄試第一試成績預定112年5月10日開放網路查詢，並擇優通知應考人參加第二試。參加第二試合格錄取人員將依第一試及第二試總成績高低依序按志願分發至公司各單位訓練，訓練6個月期滿成績合格後正式僱用。人員正式僱用後依公司規定及工作績效逐步晉升，提供優質之育才及留才工作環境。

中油本次甄試招考高中(職)以上學校畢業者，性別不拘、年齡不限，共計招考19類別人員，第一試以筆試方式辦理，考試科目包括共同科目國文、英文2科（占總分30％）及各類別專業科目（占總分70％）。

此外，為善盡國營事業照顧弱勢族群之社會責任，中油本次甄試循往例對原住民族及身心障礙人員加計筆試成績15％。

中油指出，為杜絕電子舞弊情事，除商請國家通訊傳播委員會提供監測設備在各考場協助監測外，並指派專人使用隱形耳機偵測器及金屬探測設備於各考場巡查以維護考試公平。另協請廉政署南部地區調查組於考試當日至考場不定期巡場，以防範考試舞弊。