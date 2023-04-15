上個月，矽谷銀行（SVB）和標誌銀行（Signature Bank）失敗後，美國官員向國民不斷保證金融體系健全，存戶能夠拿回他們的錢。但是一位精準預測2008年金融危機的傳奇投資人認為，更多混亂將會發生。GMO資產管理公司的聯合創始人和首席投資策略師格蘭森（Jeremy Grantham）接受CNN訪問時表示：「其他事情也會出問題，誰知道會是什麼。」他認為，疫情時代超低利率所致的泡沫不會啵的破裂，而是「爆炸」（BOOM）。

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據美國財經媒體《財星》（Fortune）14日報導，格蘭森認為：「美國金融體系仍然面臨壓力。」 矽銀的崩潰部分原因是因為它押注於長期債券，隨著美聯儲為打擊通膨而持續加息，這些債券的價值暴跌。

雖然一些市場參與者認為銀行的失敗可能會導致美聯儲暫停其加息，但美聯儲一週後仍然加息了25個基點。美聯儲在過去幾年的低利率和寬鬆貨幣政策促成了「一切泡沫」，投資者追求高風險的投資和不可持續的企業。他還認為，疫情期間美聯儲的低利率創造了一個重大的金融泡沫。因此，他不反對美聯儲加息，這正是目前經濟所需要的。

他指出，前聯準會主席伏克爾（Paul Volcker）的任期現任主席鮑爾（Jerome Powell）的典範。沃爾克擔任2屆主席自1979年到1987年。為了降低通貨膨脹，他實施了一系列激進的升息，最高達到19%。當前的利率在4.75%至5%之間，這些利率上漲後出現了雙重衰退。 格蘭森說：「如果鮑威爾能夠模仿伏克爾的一點點，那就是一個明顯的改進。」到目前為止，美聯儲自2022年初以來已經升息9次加息，標誌著加息速度。

美國通貨膨脹率已從去年6月的9.1%的40年高峰下降至目前的5%。美聯儲、銀行危機和利率鬥爭被許多行業專家批評，未能採取更多措施防止銀行失敗，並在考慮其他因素的情況下應對通脹。

摩根大通（J.P Morgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon）在本月早些時候致股東的一封信中表示，他指責美聯儲沒有壓力測試銀行，以應對高利率情景。戴蒙直說，銀行危機「就在眼前」，其影響將持續數年。

資產管理巨頭貝萊德投信（BlackRock）的執行長芬克（（Larry Fink）3月稱美聯儲的升息是第一個倒下骨牌，而矽銀的崩潰是第2個倒下的骨牌。芬克說，第3個多骨牌仍然可能倒下，突然收緊的金融條件可能導致更多銀行倒閉。

當前的泡沫不會啵的破裂，而是「爆炸」（BOOM）當美聯儲在新冠疫情高峰期間將利率降至接近零時，格蘭森稱這是「金融史上最大的泡沫之一」，早在2021年。這位傳奇的投資者認為，現在市場中的下一個泡沫可能會破裂，美聯儲引起的銀行危機將是混亂的一部分，它將對金融市場產生深遠的影響。 Grantham告訴CNN：「當大泡沫破裂時，它們會對整個金融系統施加很大的壓力。」「就像水壩面臨巨大的壓力一樣，很難知道哪個部分會破裂。」

但是，市場崩潰可能不是最糟糕的部分，根據格蘭森的說法，經濟後續可能會遭受更多痛苦。他表示，每一次這些狂熱的爆發，超價市場的泡沫，緊接而來的就是一場衰退。