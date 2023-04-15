台中大肚區磺溪書院考生祈福活動已連續舉辦24年，過去3年因應疫情僅邀請10位學生代表前來，如今解封，近千名學子15日上午聚集於磺溪書院，大肚區公所準備「包子、狀元糕、粽子」寓意「包高中」，並由教育局長蔣偉民擔任主祭官，陪同考生向文昌帝君祈福。

台中大肚磺溪書院考生祈福活動已連續舉辦24年，近千名學子15日上午聚集於磺溪書院共同祈福。（潘虹恩攝）

磺溪書院考生祈福活動15日上午於大肚磺溪書院舉行，由蔣偉民擔任主祭官，包括立委林靜儀、前立委顏寬恒及多位民意代表、地方里長、各校校長等人皆到場，帶領大道國中、沙鹿國中及各地報名的考生向磺溪書院五文昌帝君祈福，儀式結束後，全體考生依序跨過七星爐火，象徵以炭火淨身，去除霉運，期盼考取好成績。

台中大肚磺溪書院考生祈福活動已連續舉辦24年，近千名學子15日上午聚集於磺溪書院共同祈福，並依序跨越七星爐火，象徵以炭火淨身，去除霉運。（潘虹恩攝）

大肚區長楊明坤指出，磺溪書院考生祈福文化活動開始至今已邁入第24年，報名參加祈福活動的考生來自全國各地，且人數與年俱增，是大肚區傳承文化的重要活動；公所亦準備文昌帝君加持的限量祈福禮、好運文具組及祈福卡給莘莘學子們誠心寫下祈福願望，祝福考生運筆如神、考運旺來。

台中大肚區公所15日上午於磺溪書院舉辦考生祈福活動，由教育局長蔣偉民（左3）擔任主祭官，包括立委林靜儀（右4）、前立委顏寬恒（左1）及多位民意代表、各校校長等人皆到場。（潘虹恩攝）

林靜儀表示，現在年輕學子都很有信心，也知道自己想要什麼，祝福他們考試順利，他上任後相當關心學校的基礎建設及多元的教育模式，因此都會主動拜訪學校詢問受限於經費或尚未申請的建設，或是有些學校希望設立技職專班卻受限人數無法開設等，未來會持續爭取。

顏寬恒則表示，磺溪書院是海線地區具有代表性、文風鼎盛的地方，培育出很多國立校長、文人雅士，希望藉由學生自己的準備加上祈福典禮，讓他們更有自信考取心儀的學校；海線的學子都很認真，有些人為了考更好的學校跨區甚至跨縣市就讀，通勤往往需要30分鐘以上，未來會和地方民代持續爭取設立大肚在地的高中，讓大肚學子能有在地的選擇。