新北市教育局與中國時報合辦《好膽你就來 新住民暨教育志工歌唱爭鋒賽》，今天上午進行初賽。（王揚傑攝）

上午初賽競爭激烈。（王揚傑攝）

上午初賽競爭激烈。（王揚傑攝）

上午初賽競爭激烈。（王揚傑攝）

初賽選出11人進入複賽。（王揚傑攝）

下午進行複賽。（王揚傑攝）

下午複賽選出前3名，由梁俊華（右一）、林玉婷（左二）、黃乃輝（左三）頒發獎盃。（王揚傑攝）

新北市政府訂4月為多元文化節，17日起訂為校園多元文化周，教育局特地與中國時報合辦《好膽你就來 新住民暨教育志工歌唱爭鋒賽》，今（15）日在板橋區中山國中熱鬧登場，近百名新住民與校園志工同台比拚歌喉，選手自選國、台、英、日語等歌曲演唱，切合活動多元融合意義。賽事最終選出前3名，將有機會站上旺旺中時全台巡迴公益演唱會的大舞台。

歌唱比賽上午進行初賽，近百位參賽者輪番上台盡展歌喉，戰況激烈，經評審選出11人進入下午的複賽。複賽時戰況更加白熱化，參賽者無不全力發揮，評審根據歌唱技巧、音色、台風等項目評分，幾經討論終於選出前3名，由來自大陸吉林省的劉洋榮獲第1名。

中國時報營銷活動部副理梁俊華表示，從2013年起舉辦全台巡迴公益演唱會，到今年已有10年之久，這些年來都是邀請線上知名歌手，從今年開始，我們希望在全台灣每個縣市拔擢優秀的素人歌手，給素人歌手一個舞台，也希望更多的素人歌手能和我們一起全台巡迴，推廣孝親、敬老、尊老。

教育局新住民國際文教科長林玉婷表示，這次教育局與旺旺中時集團共同舉辦新住民與校園志工歌唱大賽，感謝板橋中山國中、米娜展業公司及台灣新移民成長關懷協會理事長黃乃輝的協助，很開心看到現場不分族群以歌會友，歌曲能療癒人心，也能讓人愉悅，希望獲獎者未來能參與公益演出，為自己創造舞台，活出光彩。