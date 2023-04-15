兩岸企業家峰會理事長劉兆玄4月9日至16日前往北京、南京及昆山等地訪問，與大陸全國政協主席王滬寧、國台辦主任宋濤與各省市領導會見，除強調台商過去30多年來對大陸經濟發展貢獻、感謝陸方各項惠台措施外，也促請陸方繼續協助台商解決在陸經營面臨的各項困難，並提出具體措施，以協助台商在大陸與陸企合作進行升級轉型，拓展大陸內需市場等，並獲得陸方的正面回應。

兩岸企業家峰會方面說明，此行主要目的是為出席固定每年3、4月間在南京召開的「兩岸企業家峰會雙方理事長工作會晤」，並與北京、昆山台商舉行座談會。就大陸官方部分，也與王滬寧、宋濤、北京市委副書記殷勇市長、江蘇省委信長星書記、南京市委韓立明書記、蘇州市委曹路寶書記和昆山市委周偉書記等人會見。

此行的兩岸企業家峰會雙方理事長的13日工作會晤中，雙方針對過去一年工作進展進行回顧檢討，研商未來工作方向和策略，並預訂於今年底在南京召開的峰會年會相關事宜交換意見。

雙方都認為峰會應根據新情勢發展，採取新策略，包括推動兩岸產業在數位化、低碳化和產業供應鏈創新等方面的合作，並致力協助台商拓展大陸內需及服務業市場。

此外，雙方也同意未來將聚焦節能環保、車用電子系統、工業互聯網及智能製造等較具合作發展潛力的領域，並選擇若干地點先行先試，透過峰會設立的8個產業合作推動小組或新設專項小組，研擬具體合作計畫，再據以推動各個合作項目。

台方峰會也促請陸方協助台商了解大陸相關政策和潛在合作商機。陸方峰會表示願與台方峰會進一步共同研商此兩項議題，探討台商可以參與的領域和方式。

另與北京台商座談會上，台商提出建議主要包括放寬台商大陸籍技術人員赴台、招募台籍實習生赴大陸工作限制、放寬台商離台超過半年以上即取消勞健保資格規定等。

而就昆山台商台青座談會上，除聽取台商的經營現況和困難，也說明峰會未來將選擇節能環保、車用電子系統、工業互聯網及智能製造等產業領域，在台商聚集地包括昆山，先進行兩岸的產業鏈創新合作，請台商提出合作需求和意見，將與陸方峰會進一步研商推動計畫。