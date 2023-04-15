統一獅開季僅管攻擊端沒有表現，憑藉的優異的投手表現一度拿下4連勝，但近期打擊逐漸回溫投手卻出狀況，總教練林岳平認為，球隊要贏必須要投打兩端結合，必須要表現平衡才是。

克維斯本季2場出賽拿下1勝，第1場面對味全龍先發5局失1分，14日再度先發登板面對中信兄弟，僅投4.1局就用了104球，失2分最終無關勝敗，但接替的投手沒能踩住煞車，最終以5比8吞敗，4連勝後吞下3連敗。

「餅總」表示，克維斯昨天壞球偏多且位置較離譜，多數危機都是自己自造出來的，真正被打只有在4局2出局後的連續安打，「會再給他一次（先發），看能不能調整出好的內容，他的壓制力確實不錯，只是壞球比較多，不能否認他的壓制力。」

另一位洋投勝騎士目前在二軍先發出賽2場，分別先發投4.2、5.1局，用球數、局數也都逐漸拉長，近期沒有比賽時都隨一軍做調整，林岳平也說：「都有所準備。」

而本季轉戰二壘的何恆佑，林岳平希望他能夠提升身體強度，他透露，昨天比賽中他轉述跑壘後腳有點不舒服，無法繼續守備因此提前退場，「身體狀況是他想打完整季最大課題，不要輕易想退場，這方面要再加強，要成為優秀選手必須要有能每天出賽的能力。」