台中捷運4月22日當天將送出999株樹苗、有機肥，響應世界地球日。（中捷公司提供／張亦惠台中傳真）

4月22日是世界地球日即將到來，台中捷運公司表示，搭乘捷運是節能減碳、友善環境的行為，加上適逢台中捷運通車2周年前夕，當天上午9點至12點在捷運文心森林公園站1樓出口舉辦「愛地球久久」植樹環保活動，將送出999株樹苗及999包有機肥「就是肥」，歡迎大家踴躍參與，一起愛地球久久。

中捷公司表示，台中捷運通車以來致力於提供更好的公共運輸服務，同時持續關心環境，為響應世界地球日，活動當日由農業局提供限量999株樹苗，品種有竹柏、七里香、矮仙丹，隨機贈送不挑款，每人每次限領1株；環境保護局則提供限量999包有機肥「就是肥」，民眾可持10顆廢乾電池（不含鈕釦型電池）兌換1包，每人最多可換2包（1包約500公克）。

中捷公司指出，希望透過活動讓大家了解植樹減碳及回收廢乾電池的重要性，贈品數量有限，送完為止。為落實環保，也鼓勵大家搭乘捷運前往文心森林公園站，並攜帶環保袋來裝贈品，減少廢棄物的產生，一起為綠色永續盡一份心力。