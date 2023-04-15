每個人都希望能和溫柔體貼又優秀的對象交往，但命理網站《星座巫師》指出，雙魚座、獅子座和巨蟹座的女性天生有「吸渣體質」，因為個性的關係很容易遇到爛桃花，直到真正和對方在一起，看清楚對方的真面目時，才意識到這是一段錯誤的感情。

▎雙魚座

雙魚女天真爛漫的個性，讓她們從來不會懷疑靠近自己的人，不管別人說什麼，只要對方的言行有觸動到她們，說幾句甜言蜜語、營造浪漫的氛圍，她們就會立刻淪陷，不會考慮對方是否真的適合自己，等到兩個人真的在一起，她們才會慢慢看清現實，最後受傷的也只有自己。

▎獅子座

獅子女個性強勢、高傲，非常愛面子，享受被人讚賞誇獎的感覺，讓她們的虛榮心得到巨大的滿足；獅子女雖然看不上爛桃花，但喜歡以自我為中心的她們，總是希望有人能順從自己，一旦有人順從了，並經常說出甜言蜜語，她們就會心生好感，容易讓渣男有機可乘。

▎巨蟹座

巨蟹女個性溫柔且細膩，善解人意的她們總能設身處地為他人著想，心甘情願奉獻真心，再加上她們耳根軟心更軟，別人隨便哄一下就會相信，就算對方的條件再差，只要說出口的話能打動她們，她們就願意堅定地和對方走下去，直到在這段感情中徹底絕望，才會回頭。