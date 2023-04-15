真的太扯！一名女網友崩潰表示，日前接到自稱威秀影城客服人員的電話，表示她之前訂了4張《阿凡達》電影票，因系統誤植被升級為VIP，經過對方一番話術洗腦，女網友最後竟然透過網路銀行轉出了18萬元，查證165反詐騙電話才知道為時已晚，讓她直呼「我懂被騙的心情了！沒有被騙過的人不要裝懂！」貼文曝光後，竟意外釣出一片苦主喊+1。

原PO在論壇《Dcard》以「4張電影票18萬」為題發文，表示昨（14）日晚間她接到電話，對方自稱是威秀影城的客服人員，提醒她某天訂了4張《阿凡達》的電影票，不過因為系統誤植將她升級為VIP用戶，詢問原PO是否需要升級。

原PO連忙婉拒，客服人員也承諾會幫忙取消付款，表示將傳真通知原PO的信用卡銀行，對方會致電雙重確認。過沒多久，原PO接到來電，「您好，我們有收到威秀影城的傳真，請問你知道目前情況嗎？」還說威秀影城受到駭客入侵，要幫忙取消2萬元的交易，但避免個資外洩，要原PO親自用網路銀行輸入相關內容。

「我被他的話術引導轉帳，並不知道我正在轉帳！」原PO感慨，以前都覺得被詐騙的人很笨，經歷過這次才知道詐騙集團有多麼奸詐，直說：「我懂了被騙的心情了！沒有被騙過的人不要裝懂！當下沒有將那支電話拿在手裡的旁人請不要馬後炮！」

事後原PO也致電165反詐騙電話求證，對方表示，銀行不會要求客戶線上轉帳操作，就算來電顯示真的是銀行的號碼也不能輕忽，因為詐騙集團會竄改號碼，但沒有辦法改掉開頭「+886」，而原PO的錢確定已經被騙走，目前只能到警局備案。

文末，原PO貼出許多連結，都是「威秀詐騙電話」的苦主，提醒大家千萬不要上當，貼文一出也引來大量網友回應：「這種說因為操作失誤什麼的，我都回覆：你們操作失誤為什麼要我去處理，你們自己處理」、「同樣手法被騙了20萬，發現被騙當下真的很崩潰，幸好家人二話不說有接住我」、「我也有接到，但我馬上猜到是詐騙，跟我說什麼會被扣除10萬，我就說：你就扣啊」。

事實上，威秀影城在3月27日就發出聲明，絕不會要求顧客至 ATM或使用網路銀行操作「解除分期、補繳金額、儲值金退款、檢查帳戶餘額」，也不會向顧客索取個人帳戶、信用卡相關資料、要求變更付款方式，提醒民眾接到相關電話時，務必提高警覺。