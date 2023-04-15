根據台灣民意基金會今天(15日)公布的「台灣人的政黨支持傾向」即時民調，民進黨以28.6%的支持度居冠，至於國民黨為25.9%、民眾黨15%，時代力量1.8%、台灣基進1.9%、其他政黨0.8%。媒體人黃揚明分析認為，這次國民黨支持度增加8個百分點，不是「喜訊」，而是「警訊」。

黃揚明今(15日)在臉書粉專貼文表示，台灣民意基金會4月9日～11日所做的最新政黨支持度民調，可以看到一個詭異的現象：民進黨、民眾黨及都不支持的支持度都沒明顯差異，主要增加的是國民黨（增8％）；主要減少的是時代力量（減2.6％）、台灣基進（減2％）、其他（減1.3％），增加與減少的，基本是不會互相流動的陣營。

因此，黃揚明研判，泛藍支持者在3月的國民黨選策會、黨內互打等亂局中拒答率飆高，因此政黨支持度崩垮。當藍營支持者拒答率增加，非藍民眾受訪機率自然增加，這也是時力、基進黨、其他政黨支持度增加的主因。

黃揚明接著指出，前總統馬英九4月上旬訪中行高舉九二共識，鴻海創辦人郭台銘表態加入國民黨徵召機制，並呼籲民眾透過民調支持，新北市長侯友宜陣營也逐漸表態有意參選的氣氛下，藍營支持者表態意願增加，支持度回穩就不意外。

黃揚明甚至認為，對國民黨而言，這次的政黨支持度不是「喜訊」，而是「警訊」。因為藍營支持者表態意願受到整體政黨外在氛圍影響大，相較民進黨、民眾黨都屬於很穩定的趨勢，未來變數較大，國民黨高層若未能正視此一現象，持續重演黨內互打、互相猜疑等狀況，支持度還是會隨時崩垮。