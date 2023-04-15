34歲的台積工程師，人生才要開始，這起死亡車禍卻奪走他寶貴的生命。（翻攝邱顯智臉書）

上個月28日新竹市公道五路三段清晨7點半，34歲的台積賴姓工程騎機車上班，途中與砂石車發生碰撞，導致工程師死亡，從此與家人天人永隔，媽媽得知噩耗趕赴現場，泣不成聲，今（15）日早上賴姓工程師的告別式，媽媽悲痛哭喊「孩子是很貼心的人，他是我們全家的支柱」，讓人不捨。

時代力量立委邱顯智今日前往告別式致哀表示，早上參加台積電賴姓工程師的告別式，路上大雨滂沱，想到他才34歲啊，實在是很不捨。並透露工程師很小的時候，爸爸就過世了，媽媽一個人，在某幼兒園煮營養午餐，一邊工作一邊照顧小孩，獨立撫養他跟姐姐長大。

「孩子是很貼心的人，他是我們全家的支柱。如今遭逢巨變，全家三個人，變兩個人，忽然之間少了許多聲音，我跟姐姐說，我們把電視音樂都打開，不然全家靜稍稍的，感覺就很難過。」媽媽在告別式上說沒幾句，眼淚就流下來了。

邱顯智指出，賴工程師的案件，成為交通部道安統計，每年交通事故死亡3000人之一。然而，他是一個數字嗎？當然不是。數字背後是一個含辛茹苦，獨立撫養一對兒女的母親，卻永遠等不到兒子回家。只有深刻體會交通事故所造成的血淚，才能真的一點一滴，願意盡所有卑微努力，讓這樣的悲痛不再發生。